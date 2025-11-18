Retén ilegal en la vía Panamericana en Cauca dejó un muerto y tres heridos

Popayán, Cauca

Una persona muerta y tres heridas entre ellas una niña de 2 años, dejó la instalación de un retén ilegal en la vía Panamericana en el sur del Cauca.

El retén fue instalado al parecer por disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el corregimiento de Mojarras del municipio de Mercaderes sentre Popayán y Pasto.

Dos vehículos que no hicieron el pare en ese punto, fueron impactados.

En el hecho murió un hombre y tres personas entre ellas la menor, resultaron heridas y remitidas al hospital San José en la capital caucana.

La pequeña permanece en estado crítico.

El médico Hannier Agudelo, coordinador de gestión clínica del centro asistencial informó que “recibió proyectil por arma de fuego en la cabeza y está en condiciones críticas en este momento en la unidad de cuidados intensivos. También en seguimiento por el equipo de neurocirugía. Su pronóstico es muy reservado e incierto”.

El frente Carlos Patiño según las autoridades, es el responsable de este tipo de acciones en la carretera internacional, así como del hurto de vehículos de carga.