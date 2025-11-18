Gobernador del Cauca propone militarizar la vía Panamericana

Popayán, Cauca

En medio de una escalada violenta de disidencias de ‘Iván Mordisco’ en más de 10 municipios del Cauca, el gobernador de ese departamento, propuso militarizar la vía Panamericana y le pidió al presidente Gustavo Petro, manejar la posibilidad de realizar bombardeos.

El mandatario Octavio Guzmán aseguró que “la escalada violenta en más de 12 municipios del Cauca exige decisiones inmediatas. Solicitamos al presidente y al Ministro de Defensa militarizar de inmediato la vía Panamericana para proteger al pueblo. El Cauca necesita acciones contundentes y una respuesta que devuelva la tranquilidad a nuestras comunidades”.

El grupo armado con la columna Dagoberto Ramos y el frente Jaime Martínez atacaron a la Policía, el Ejército y la población en poblaciones como Santander de Quilichao, Patía, Balboa, Corinto y Caloto donde además instalaron retenes ilegales, atravesaron y pintaron vehículos.

Por su parte, Indepaz lanzó un SOS ante la critica situación de orden publico que afronta el departamento.