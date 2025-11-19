Cali acelera la adecuación de más de 80 paradas del MIO en todas las comunas

Señalización y nuevas herramientas tecnológicas para reforzar la seguridad vial y orientar mejor a los usuarios.

Metro Cali continúa con la adecuación y demarcación de 100 paradas del MIO en distintos puntos de la ciudad. Esta intervención hace parte del plan de mantenimiento y recuperación del espacio público, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje de los usuarios del sistema masivo.

A la fecha, la Dirección de Infraestructura reporta la demarcación de 53 paraderos, ubicados en corredores estratégicos como la avenida Pasoancho, la calle 9, la calle 118 Sur y la avenida 6 Norte.

Además, en la avenida de los Cerros con carrera 38, en la comuna 20, se adelantó la adecuación del paradero y se instaló un cobertizo para mayor comodidad de los pasajeros.

Este proceso inició tras una valoración técnica de las 1.822 paradas en vía pública del MIO. Según Álvaro José Rengifo, presidente de Metro Cali, el diagnóstico permitió priorizar las 100 paradas a intervenir con base en criterios como nivel de uso, peticiones ciudadanas y condiciones operativas.

Intervenciones técnicas

Los trabajos comprenden el trazado y la aplicación de pintura plástica en frío, seleccionada por su durabilidad y visibilidad. Toda la demarcación se realiza de acuerdo con los diseños aprobados en la cartilla oficial de señalización del MIO, y se proyecta que las obras finalicen en diciembre de 2025.

Como parte de las novedades, Metro Cali implementó un sistema de seguimiento digital a través del Tablero Interactivo de Paradas Externas MIO – Vigencia 2025.

Avances en la recuperación del espacio público. Ampliar

Esta herramienta permite monitorear el avance de las obras, georreferenciar los puntos intervenidos y consolidar información para la toma de decisiones.

Según explicó Jaime Quesada, director de Infraestructura, esta aplicación garantiza transparencia y control sobre el desarrollo de cada una de las actividades en terreno.

Aportes a la seguridad vial

Estas acciones contribuyen a una orientación más precisa para los pasajeros y los conductores que se movilizan por la ciudad.

Finalmente, la entidad recordó que los paraderos del MIO son de uso exclusivo del sistema, por lo que su ocupación indebida puede generar sanciones por parte de la autoridad de tránsito.