Atentado terrorista en el Norte de Antioquia: ilegales dinamitaron la vía en Yarumal

Yarumal-Antioquia

En las últimas horas se reportó un atentado terrorista en el Norte de Antioquia que afectó a la vía Medellín-Costa Atlántica a la altura de Yarumal, vereda La Candelaria.

En videos que circulan por las redes sociales se observa que grupos ilegales instalaron cargas explosivas en ese corredor vial que condice a Valdivia. El cráter que ha dejado la detonación es bastante grande, dejando incomunicado al bajo Cauca con el norte por ese corredor vial.

“Básicamente todas las operaciones de transporte de carga entre Medellín y la costa atlántica quedan detenidas o prácticamente paradas por esta voladura. Sabemos que el ejército ya está en sitio, estamos esperando que los trabajadores del INVIAS lleguen también al sitio, hagan las reparaciones del caso", manifestó Anderson Quiceno director Ejecutivo de ATC.

De manera preliminar se indica que los responsables podrían ser integrantes del ELN, pero las autoridades se encuentran indagando sobre este hecho.

La policía de carreteras recomienda la vía alterna Caucasia – Zaragoza – Remedios

En desarrollo…