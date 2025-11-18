Eliminatorias Conmebol: atención con el cambio que sufrirían pensando en el Mundial 2030

Banderas de los países sedes del Mundial del 2030 en la celebración del centenario: Uruguay, Argentina y Paraguay según lo designado por la FIFA / Getty Imágenes / Harold Cunningham - FIFA

La Comebol desde ya está preparando lo que será la clasificación al Mundial del 2030, teniendo en cuenta que Sudamérica seguirá teniendo un papel protagónico, pues tres de sus países serán anfitriones.

El campeonato del mundo del 2030 se estará jugando en tres continentes por la celebración de sus 100 años. Argentina, Paraguay y Uruguay serán la casa del Mundial en Sudamérica, España y Portugal son la cuota europea y Marruecos hará lo propio en África.

Con esta nueva decisión, la Conmebol estaría evaluando crear un formato de clasificación similar al de la Liga de Naciones Femenina, en el que haya un trofeo y premios monetarios, más allá de los cupos otorgados, esto según el periódico brasileño O Globo. Claro está que en la rama femenina es una sola vuelta, mientras que para la masculina sería ida y vuelta.

Bajo esa idea no se modificaría el formato actual de clasificación para los equipos sudamericanos a la Copa del Mundo, ya que se jugaría una fase de liguilla, con un todos contra todos, reemplazando al formato actual, el cual se implementó desde Francia 1998. Cabe mencionar, que la Liga de Naciones ya está siendo usada en la UEFA (Europa), Concacaf (Norte y Centro América y Caribe) y CAF (África).

Los cupos de Conmebol para el Mundial del 2026 fueron seis directos y uno para el repechaje intercontinental, así que para el 2030 se espera que no haya modificaciones. Argentina, Paraguay y Uruguay ya tiene su boleto asegurado y aun así estarían jugando esta competencia, los tres cupos restantes y el repechaje se disputarían entre: Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

A esto se le suma la petición de ampliar el número de selecciones para el Mundial del 2030, pasando de las 48 actuales a 64, esto por motivo de la celebración del centenario.