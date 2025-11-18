Primer caso de homicidio en el casco urbano de Filandia, Quindío tras 10 años sin muertes violentas

Armenia

Tras casi 10 años sin homicidios en el casco urbano del municipio de Filandia, se registró un caso donde fue asesinado un hombre identificado como Jhon Alexander Pérez de 35 años y conocido como ‘Monstruo’.

De acuerdo con la información de la Policía del Quindío, el hecho de agresión con arma de fuego traumática y arma cortopunzante se registró en la noche del domingo 16 de noviembre en el barrio Turbay Ayala del municipio.

La víctima registra antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones culposas, secuestro simple y concierto para delinquir. También sostienen las autoridades que en el año 2019 fue víctima de tentativa de homicidio.

Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de Armenia lamentó la situación puesto que la criminalidad llegó a la zona donde no se presentaban hechos violentos.

“Hay una noticia bien linda donde dicen, “Municipios que hoy están en cero índice de criminalidad en el último año y después a la semana siguiente como que se oscurece el panorama. Entonces, uno dice, “Es como si estuviera leyendo la prensa para ir a mancillar todo lo bonito que se está haciendo”, indicó.

Enfatizó que es clave revisar lo que está ocurriendo en el departamento puesto que hace una semana se evidenciaba que este municipio no registraba homicidios y luego ocurre este caso.

Reconoció la labor tan importante que desarrollan permanentemente la Policía y el Ejército, sin embargo, sostuvo que la criminalidad seguirá creciendo porque es una secuencia de violencia, pobreza y la ausencia de Dios en los corazones.

“Indudablemente, tenemos que reconocer el trabajo hermosísimo de la Policía y de la fuerza pública Eso no lo podemos ignorar como del Ejército. Ellos solo no pueden, no sabemos, pero sí pienso que esa criminalidad va a ir creciendo porque eso es como una secuencia, violencia, pobreza, pero también aquí hay una realidad espiritual y es la ausencia de Dios en tantos corazones", alertó.

Añadió: “Creo que hemos perdido el temor de Dios y al perder el temor de Dios se pierde el respeto por la vida y por la vida de los demás y lo estamos evidenciando en tantos jóvenes sicarios, en tanto delincuentes en tantas bandas criminales que no les importa absolutamente nada".

Homicidios en otros municipios durante el puente festivo

A propósito, el viernes 14 de noviembre se registró un homicidio en el sector de la urbanización San Miguel de La Tebaida donde fue asesinado con arma de fuego José Julián Garzón de 45 años.

Durante este fin de semana de puente festivo se presentó también un homicidio en Calarcá donde fue asesinado con arma de fuego José Ricardo Mejía Picón, de 32 años.

Ya son 169 homicidios registrados en el departamento en lo corrido de este año.