Aumenta cifra de homicidios en Armenia, la mayoría de las víctimas registran antecedentes judiciales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En efecto se registraron dos nuevos casos en la ciudad, el primero en el barrio Popular donde fue asesinado con arma de fuego Jaime Alexander Cárdenas Zapata “Morocho” de 49 años y registraba antecedentes judiciales por hurto, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.

El otro hecho se presentó en el barrio Los Quindos donde el ataque sicarial dejó una persona muerta y dos lesionadas que registran antecedentes tráfico de estupefacientes, lesiones personales y hurto.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez reconoció que la mayoría de los casos de homicidio las víctimas presentaban antecedentes judiciales.

“Es muy importante decirle a todos los armenios que seguimos trabajando con nuestra policía judicial y fiscalía muy de la mano con el fin de esclarecer los diferentes homicidios que se vienen dando en el marco, muchos de ellos de temas de microtráfico. Hemos visto que los últimos homicidios están enmarcados en que las personas que fallecen tienen una serie de antecedentes", mencionó.

Sostuvo que trabajan de la mano con Policía y Fiscalía con el objetivo de esclarecer los homicidios que en muchas ocasiones están relacionados con el tráfico de estupefacientes.

“Frente a estos dos últimos del fin de semana, pero conforme a las versiones iniciales podrían estar relacionados con el mismo tema. También es importante decirle a los armenios que frente a los temas de seguridad venimos y seguimos aumentando las cifras con los operativos que estamos implementando", mencionó.

Especificó que intensifican los operativos en diferentes puntos de la ciudad para generar las incautaciones y hacerle frente a la problemática que impacta en la seguridad ciudadana.

A pesar de lo anterior enfatizó que delitos como las lesiones personales han disminuido respecto al mismo periodo del año anterior.

Informó: “Las cifras son contundentes, un ejemplo lesiones personales al 2024 con corte Al 9 de noviembre se tenían 421 personas lesionadas. A la fecha solo llevamos 299. con una rebaja casi del 29%“.

A la fecha ya son 87 homicidios en Armenia y 164 en el departamento del Quindío.

Alcalde de Montenegro

De otro lado, el alcalde del municipio de Montenegro Gustavo Pava dijo que ya cumplieron cuatro meses sin homicidios lo que es un logro muy importante debido a la situación de criminalidad que históricamente ha vivido dicha localidad.

Señaló que han sido contundentes contra el tráfico de estupefacientes que es una de las problemáticas que más afectan al municipio.

Asimismo, evidenció lo clave de la tecnología que ha sido implementada en los puntos críticos lo que garantiza mayor seguridad para los montenegrinos y visitantes.