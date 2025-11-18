Precio del dólar en Venezuela para HOY, 18 de noviembre, ¿volvió a subir? Esto dice el BCV

La semana anterior, el mundo evidenció como las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se agudizaron aún más, luego de que la potencia norteamericana, desplegara en aguas del caribe el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, en medio de un despliegue de sus fuerzas militares que representan una amenaza constante para Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro.

Luego de esto, el mandatario venezolano comentó en medio de una transmisión televisiva en vivo que no permitiría que su país se convirtiera en ‘la Gaza de Suramérica’, solicitando a su vez, que el pueblo estadounidense detuviera a la ‘la mano enloquecida’ que estaba ordenando bombardear, matar, y establecer una guerra en el Caribe.

Lea también: Maduro dice que Venezuela no será la Gaza de Suramérica en plena tensión con EE.UU.

La alternativa que Trump aún considera

Sin embargo, el pasado fin de semana, el presidente Donald Trump declaró a periodistas que se encontraban en el aeropuerto de Florida, que a pesar del despliegue militar que se había realizado en aguas del caribe, no descartaba buscar diferentes alternativas por las cuales llegar a una solución.

Respecto a esto, se refirió específicamente a establecer diálogos con el régimen de Nicolás Maduro, asegurando que esta aún puede ser una posibilidad, teniendo en cuenta que desde Venezuela han expresado este deseo en diferentes ocasiones, además de buscar diferentes opciones de negociación con el país norteamericano con el fin de evitar ataques militares.

Sin embargo, el Departamento de Estado de EE.UU. recientemente anunció que luego del 24 de noviembre, el Cartel de los Soles será designado como una organización terrorista extranjera, lo que permitirá que Estados Unidos ataque los activos del líder venezolano e infraestructura dentro del país.

Le podría interesar: Inteligencia revela la presencia del Cártel de los Soles en Colombia en alianza con el ELN

Precio del dólar en Venezuela para HOY

La divisa norteamericana, que se ha visto fuertemente afectada en días pasados, y se ha debilitado frente a las monedas de otros países, no ha visto estos cambios en Venezuela, donde su precio continúa creciendo día tras día.

Para hoy, el dólar presentó un nuevo aumento de un valor cercano a los $2 bolívares, gracias al cual, y según la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela, el precio de la divisa norteamericana se estableció en los $236,8389 bolivares.

Lea también: Donald Trump cree que los días de Maduro como presidente de Venezuela están contados

Precio de otras divisas en Venezuela

Al igual que como se presenta el valor del dólar en el país venezolano, también se encuentran publicados los precios de otras divisas de países que mantienen relaciones con Venezuela, y son los siguientes:

Euro: $274,3565 bolívares (Subió).

$274,3565 Yuan chino: $33,3228 bolívares (Subió).

$33,3228 Lira turca: $5,5968 bolívares (Subió).

$5,5968 Rublo ruso: $2,9132 bolívares (Subió).

Precio del dólar en Colombia HOY

El precio del dólar que tuvo importantes caídas en la semana anterior, que lo llegaron a ubicar en uno de los valores más bajos de los últimos cuatro años, abrió la semana con una leve disminución, sin embargo, el dólar sigue manteniéndose por debajo de la barrera de los $3.800 pesos colombianos.

La caída que presentó el día de hoy, es de un valor cercano a los $7 pesos colombianos frente al precio en que se estableció el pasado viernes 14 de noviembre. Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar estadounidense para hoy, 18 de noviembre, es de $3.764 pesos colombianos.

Conozca más información aquí: Precio del dólar en Colombia subió HOY, cotización del 18 de noviembre según Banco de la República