Donald Trump cree que los días de Maduro como presidente de Venezuela están contados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista que cree que los días del líder venezolano Nicolás Maduro están contados, pero restó importancia a los temores de una guerra inminente contra el país sudamericano.

“Lo dudo. No lo creo”, declaró Trump al programa “60 Minutes” de la cadena CBS, al ser preguntado sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela.

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: “Diría que sí. Creo que sí”.

Por otro lado, al recibir la pregunta de si se prevén posibles ataques terrestres en Venezuela, Trump no dio una respuesta concreta.

No te digo eso. O sea, no digo que sea verdad o mentira, pero ya sabes, no me inclinaría a decir que haría eso porque no hablo con un periodista sobre si voy a ir a atacar o no.