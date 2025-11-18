Más de 87.000 aspirantes presentarán las pruebas del proceso de selección Antioquia 3

Inteligencia emocional: La guía para conectar con carisma en el trabajo y la vida. Imagen vía Getty Images / MoMo Productions

Un total de 87.505 ciudadanos fueron citados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para presentar las pruebas escritas del proceso de selección Antioquia 3, que se desarrollarán el domingo 23 de noviembre en siete municipios del país.

Recordemos que estas pruebas sirven para evaluar los conocimientos, habilidades y competencias de los aspirantes que buscan un empleo público en Antioquia.

El concurso, que oferta 5.280 vacantes en 61 entidades del departamento, tendrá su jornada de evaluación en Apartadó, Bello, Caucasia, Envigado, Medellín y Rionegro, donde se habilitaron 75 sitios de aplicación.

Para garantizar una logística adecuada y la seguridad de los aspirantes, las pruebas se dividirán en dos sesiones:

Sesión de la mañana — Nivel profesional

Apertura de puertas: 6:45 a.m.

Inicio de la prueba: 7:30 a.m.

Cierre de puertas: 8:00 a.m.

Finalización: 11:00 a.m.

Duración total: 3 horas y media

Sesión de la tarde — Niveles técnico y asistencial

Apertura de puertas: 1:15 p.m.

Inicio de la prueba: 2:00 p.m.

Cierre de puertas: 2:30 p.m.

Finalización: 5:30 p.m.

Duración total: 3 horas y media

La CNSC confirmó que aproximadamente 646 aspirantes con discapacidad participarán en esta jornada y contarán con los ajustes razonables según la condición reportada durante su inscripción.

Recomendaciones para los aspirantes

La entidad reiteró la importancia de llegar con media hora de antelación al sitio asignado; asistir sin acompañantes y tener en cuenta que no habrá servicio de parqueadero.