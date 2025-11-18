Hombre que atropelló a un agente de tránsito por evadir un puesto de control fue capturado

Medellín, Antioquia

Durante este fin de semana festivo, la Secretaría de Movilidad desarrolló diferentes trabajos de regulación y control en las calles de Medellín y acompañamiento en las terminales Norte y Sur para supervisar a los viajeros.

Sin embargo, durante uno de esos operativos, un motociclista intentó evadir el puesto de control causando distintas afectaciones, entre ellas lesiones a un agente de tránsito al atropellarlo; este hombre portaba una licencia de conducción vencida y también realizaba transporte informal.

El Secretario de Movilidad, Pablo Ruiz afirmó “Por agredir a un servidor público y poner en riesgo la vida de terceros será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. No toleraremos agresiones o intentos de agresión contra nuestros agentes de tránsito. La autoridad se respeta”

Balance de la jornada

Por piques ilegales, durante esta jornada se impusieron 52 comparendos a motocicletas y a cinco automóviles; fueron inmovilizadas 10 motos y dos carros.

De igual manera, se adelantaron tres operativos de embriaguez, con más de 350 pruebas. De estas, 15 resultaron positivas y se impusieron 35 comparendos.