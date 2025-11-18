Cayó acopio de drogas del Barrio Antioquia de “Los Chatas”; les incautaron 6 toneladas de marihuana

Girardota- Antioquia

Un camión que salió de Corinto en el departamento del Cauca con destino a Antioquia cargado de marihuana fue la clave para desmantelar uno de los principales acopios de drogas del grupo ilegal conocido como “Los Chatas” y que surtían las plazas de vicio del Barrio Antioquia, uno de los lugares más extensos de Medellín para expendio de estupefacientes. Así lo dejó en evidencia el alcalde Federico Gutiérrez, mediante su cuenta de X.

Según el mandatario, la Sijin y la Fiscalía le seguían los pasos a los integrantes y, gracias al camión que transportaba seis toneladas de marihuana que llegó a una finca del municipio de Girardota, pudieron actuar y les sorprendieron en un operativo.

“Con este solo operativo duplicamos toda la marihuana incautada en lo que va del 2025. Ya se superan las 12 toneladas, un aumento del 233% frente al año pasado. En el allanamiento, donde incluso hubo intercambio de disparos, se logró la captura en flagrancia de 6 delincuentes, la incautación de 5 armas de fuego, 6 vehículos y dinero en efectivo”.

El señor Gutiérrez agregó que con la salida de circulación de las seis toneladas de marihuana, Los Chatas dejarán de recibir al menos 10 mil millones de pesos, lo que evita el fortalecimiento de las finanzas con las que apoyan su expansión en diferentes municipios de Antioquia.