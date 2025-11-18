Medellín será representado ante el mundo por Ruta N y cinco empresas de base tecnológica

Medellín

El programa, liderado por Ruta N, designó a cinco empresas de base tecnológica como embajadoras del emprendimiento, además de seleccionar 25 emprendimientos que integran su primera cohorte (2025-2026), las cuales están generando un impacto positivo en el territorio.

Las compañías elegidas para este proyecto son Erco, B2chat, Netux, Somos internet y Azimut. Estas compañías fueron elegidas bajo criterios como, buena facturación (anual igual o superior a un millón de dólares), impacto de su solución, empleos creados. Estas firmas, que ya cuentan con trayectoria, serán las encargadas de visibilizar el potencial innovador de Medellín ante el mundo.

“Queremos que Medellín Next sea la marca de ciudad, porque todos los emprendedores somos Medellín Next. Tenemos que pensar en grande”, resaltó el director de Desarrollo de Negocios CTi de Ruta N, Santiago Henao.

Con esta iniciativa, Medellín busca consolidarse como un referente global en tecnología y emprendimiento, fortaleciendo su ecosistema y abriendo nuevas oportunidades de conexión internacional.

El proyecto no solo fortalece el ecosistema local de innovación, sino que también proyecta a la ciudad hacia escenarios internacionales.

“Con Medellín Next estamos intentando captar el crecimiento de las empresas existentes, estamos empujando emprendedores para que piensen más ambiciosos”, señaló el CEO y fundador de Somos Internet, Forrest Heath.

Medellín Next demuestra que la ciudad está lista para dar un salto mayor en innovación y desarrollo empresarial. Las voces de sus líderes dejan claro que pensar en grande, la escala y el crecimiento sostenible son el camino para que Medellín consolide su identidad como un territorio competitivo, creativo y preparado para enfrentar los retos del futuro.