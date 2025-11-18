Martes 18 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría abrió investigación a cuatro alcaldes de Quindío por presunta omisión de funciones.

La investigación se adelanta contra los alcaldes de los municipios de Pijao Jhon Jairo Restrepo Gallego, La Tebaida Ricardo Alfonso Celis Rojas, Buenavista Jhon Steban Aristizábal Rincón y Córdoba Guillermo Andrés Valencia Henao al parecer porque tomaron decisiones sobre varios aspectos sin que se cumplieran los requisitos.

la Procuraduría General de la Nación informó que abrió investigación disciplinaria por la presunta omisión del cumplimiento de sus funciones durante el desarrollo de la Asamblea General de Accionistas de Empresas Públicas del Quindío el pasado 28 de julio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia vinculó al expediente a los cuatro mandatarios por las posibles irregularidades en que incurrieron al retirarse de la reunión para afectar el quorum deliberatorio.

El ente de control señaló que, al parecer, los mandatarios municipales, al parecer, tomaron decisiones sobre varios aspectos sin que se cumplieran los requisitos necesarios ni estar presentes la totalidad de los miembros requeridos para adelantar las votaciones correspondientes.

Con el desarrollo de la investigación y la solicitud de pruebas, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Doble homicidio al sur de Armenia, en un caso de intolerancia fueron asesinados con arma de fuego dos adultos mayores integrantes de una misma familia, Con este caso la cifra aumenta a 89 homicidios registrados en la ciudad en lo que va corrido del año

Un caso de intolerancia se registró el domingo 16 de noviembre en el barrio Porvenir de la ciudad donde dos adultos mayores fueron asesinados con arma de fuego.

El reporte oficial lo entregó el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío informó que es un hecho muy lamentable que se genera al interior de la vivienda de las víctimas quienes fueron identificadas como Luz Amparo Moscoso Palomino de 65 años de edad y Julio Cesar Moscoso Echeverry de 89 años quienes eran padre e hija.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue claro que es un caso reprochable porque de acuerdo con las primeras indagaciones, lo anterior fue generado por un accidente de tránsito donde incluso se había llegado a una conciliación por 2 millones de pesos y no llamaron a unidades de tránsito para verificar la situación.

Sostuvo que después en un vehículo que ya fue inmovilizado, llegan varias personas y accionan el arma contra los adultos mayores y también causan heridas con arma blanca.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia realizaron una velatón para exigir justicia tras el asesinato de dos adultos mayores en medio de un caso de intolerancia

Consternación y tristeza ha generado el caso en toda la ciudad y por eso se ha impulsado un llamado masivo a que el caso no quede en la impunidad.

Precisamente en las últimas horas se llevó a cabo una velatón y oración por parte de la comunidad del barrio Porvenir que con camisetas blancas pidieron que cese la violencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La presidenta de la junta de acción comunal del barrio, María Antonia Melo dijo que no salen del asombro debido a la ocurrencia de los hechos puesto que asesinaron a sangre fría a dos personas indefensas y que eran muy queridas en el sector.

Resaltó que impulsó la velatón porque considera era importante sentar una voz de rechazo y que las autoridades avancen en las investigaciones que permitan dar prontamente con los responsables de este lamentable hecho.

En cuanto a las víctimas, recordó que Julio Cesar Moscoso fue uno de los fundadores del barrio por eso era tan querido por la comunidad y Luz Amparo Moscoso participó en la junta de acción comunal como tesorera lo que reflejaba el amor que tenían por el barrio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Primer caso de homicidio en el en el casco urbano del municipio turístico de Filandia, tras 10 años sin muertes violentas. La víctima registraba 20 anotaciones por diferentes delitos

como Jhon Alexander Pérez de 35 años y conocido como ‘Monstruo’ fue identificado el hombre asesinado y De acuerdo con la información de la Policía del Quindío, el hecho de agresión con arma de fuego traumática y arma cortopunzante se registró en la noche del domingo 16 de noviembre en el barrio Turbay Ayala del municipio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La víctima registra antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones culposas, secuestro simple y concierto para delinquir. También sostienen las autoridades que en el año 2019 fue víctima de tentativa de homicidio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante este fin de semana de puente festivo se presentó un homicidio en Calarcá donde fue asesinado con arma de fuego José Ricardo Mejía Picón, de 32 años. Ya son 169 homicidios registrados en el departamento en lo corrido de este año

El viernes 14 de noviembre se registró un homicidio en el sector de la urbanización San Miguel donde fue asesinado con arma de fuego José Julián Garzón de 45 años de edad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Pijao fueron recuperados dos cuerpos de personas dadas por desaparecidas, uno de ellos correspondería a un joven oriundo de Tolima vinculado a un grupo armado no estatal y un trabajador agrícola de Antioquia

A la fecha, la Unidad de Búsqueda registra que, al menos, 609 personas fueron desaparecidas en Quindío; de ellas, 16 directamente en el municipio de Pijao.

En el caso reciente los restos corresponderían a Juan Rodríguez y a un trabajador agrícola proveniente de Nariño, Antioquia. El primero era un joven de Ibagué, cuya desaparición se dio cuando tenía 15 años y fue vinculado a un grupo armado no estatal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El segundo, de acuerdo con relatos recogidos, se encontraba recolectando café en la zona rural de Pijao cuando fue asesinado por un grupo armado ilegal. María Alejandra Ortiz, investigadora de la entidad en el Eje Cafetero indicó que en el cruce de información con el Ministerio del Interior lograron la identidad de estas dos personas.

Resaltó que la entidad por sí sola no puede lograr la importante labor porque es un trabajo mancomunado para la búsqueda efectiva de quienes han sido desaparecidos en ocasión del conflicto armado.

Los cuerpos recuperados fueron trasladados al Centro de Abordaje Forense de Medellín, donde el equipo de la Unidad de Búsqueda junto con el Instituto de Medicina Legal realizará los análisis técnico-científicos para la verificación de su identidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cristhian Orlando Ortegón Plaza, presunto responsable de agredir sexualmente a dos menores de edad en Armenia (Quindío).

Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) le formuló imputación por los delitos de demanda explotación sexual comercial con persona menor de 18 años de edad agravada y actos sexuales con menor de 14 años. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2024, cuando Ortegón Plaza, quien se movilizaba en un vehículo, al parecer, abordó a un niño, de 12 años, en el barrio Patio Bonito de Armenia, le preguntó por una dirección y comenzó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas, mientras practicaba actos que atentaban contra la integridad sexual del menor.

En otros hechos, presuntamente, se acercó a otro menor de edad, de 13 años, a quien le ofreció llevarlo en el vehículo, donde le mostró un video pornográfico y realizó actos obscenos en su presencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

1.2 toneladas de marihuana camufladas en una carga de banano fueron incautadas por la Policía del Quindío

En medio de los puestos de control que establecen las autoridades en el corredor La Paila – Armenia fue incautado el estupefaciente avaluado en 2.500 millones de pesos. provenía del departamento del Cauca y su destino probablemente era la ciudad de Bogotá.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un vehículo particular colisionó contra un edificio en el centro de Armenia, la conductora resultó con lesiones leves

En la carrera 13 en el centro de la ciudad se registró un inusual caso de tránsito en la tarde del domingo 16 de noviembre. Allí un vehículo particular de color blanco que sale de un parqueadero en el centro comercial Vanessa sigue derecho y choca con las instalaciones del edificio de la sociedad de ingenieros del Quindío.

El presidente del organismo, Uriel Orjuela dio a conocer que por fortuna el caso no pasó a mayores en cuanto a víctimas mortales. Destacó que sí se registraron daños materiales en las instalaciones debido al impacto del vehículo.

La conductora del vehículo particular resultó con lesiones menores y fue trasladada a un centro asistencial para la revisión médica pertinente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la participación de más de 20 alcaldes de ciudades capitales, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, y la presencia de representantes de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y organismos del orden nacional, el alcalde James Padilla García participó en Valledupar del Primer Encuentro Nacional de Seguridad de Ciudades Capitales, convocado por Asocapitales.

El encuentro consolidó una hoja de ruta entre la Nación y los gobiernos locales para enfrentar los crecientes desafíos de la seguridad urbana, en un contexto donde el 60 % de los delitos del país se concentran en las capitales, que son también el epicentro de la actividad económica y la movilidad nacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una acción de tutela frenó desalojo de más de 100 familias en un predio de la zona rural del Quindío, líderes campesinos sostienen que la Sociedad de Activos Especiales no brinda las garantías en el proceso

En la hacienda La Ilusión ubicada en la vereda el Cusco del municipio de Montenegro se pretendía llevar a cabo una diligencia de desalojo a campesinos que allí habitan, sin embargo, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia ordenó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) frenar dicha acción.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto José Alirio García quien es directivo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC para el occidente del país denunció que de manera arbitraria se pretendía llevar a cabo el desalojo sin respetar los derechos colectivos.

Celebró que afortunadamente salió la tutela a favor de la comunidad lo que frenó la intervención por lo que están muy al tanto de que se cumplan las condiciones para que no se vulneren los derechos.

Explicó que son 100 familias que están aspirando a la finca, aunque en el terreno solo hay espacio para 80 y actualmente viven 62 familias que son la mayoría víctimas de la violencia por eso advierte que este tipo de acciones van en contra de la política establecida por el actual gobierno.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un llamado de SOS hicieron desde el banco de sangre de la cruz roja seccional Quindío ante la falta de unidades en esta temporada que se incrementa las solicitudes no solo por las enfermedades de base, sino por los accidentes de tránsito y las personas quemadas con pólvora.

El director de la cruz roja seccional Quindío Jaime Alzate dijo que por día no hay ni 10 unidades de sangre lo que es altamente preocupante, porque las personas solo donan cuando tienen un familiar que necesita con urgencia de la donación

Reitero que para ser donante del banco de sangre es muy sencillo, mayor de 18 años hasta los 65, tener 50 kg de peso como mínimo. No tener ninguna infección en ese momento, gripa, fiebre, malestar, nada de esas cosas. Si se ha tatuado, que haya pasado 6 meses del tatuaje y tener una pareja estable son las condiciones básicas para ser donante.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Duro golpe contra el contrabando en el Quindío, en un reciente operativo se realizó la aprehensión de más de 3.000 cajetillas de cigarrillos

En efecto el grupo Anticontrabando de la gobernación del departamento realizó la aprehensión de 3.500 cajetillas de cigarrillos equivalentes a 70.000 unidades.

El director administrativo tributario del Quindío, Andrés Mauricio Olarte sostuvo que vienen trabajando de manera activa para evitar el ingreso ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cerveza.

Expresó que en los últimos meses han tenido gran cantidad de aprehensiones puesto que trabajan por la legalidad y por los recursos que son utilizados directamente para salud, educación y deporte en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los trabajadores de la rama judicial en el Quindío exigen el pago del retroactivo de la bonificación y evalúan paro nacional indefinido

El presidente de la asociación nacional de funcionarios y empleados de la rama judicial, Asonal Judicial Quindío, Víctor Hugo Arango Uribe dijo que en las últimas semanas se han reunido en asambleas informativas para analizar lo que considera son incumplimientos del gobierno nacional en cuanto a la expedición del decreto que reajusta la bonificación judicial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Destacó que a noviembre aún no les han cancelado el retroactivo con efectos a enero a los trabajadores del sector judicial del país por eso exigen el cumplimiento inmediato de dicho pago. Expresó que lo anterior es una parte de las múltiples problemáticas por las que atraviesan los trabajadores como es la falta de personal en los despachos que deriva en la carga laboral.

Asimismo, aseguró que se presentan casos de acoso y maltrato laboral lo que genera actualmente estén considerando entrar en un paro nacional indefinido con el objetivo de que se brinden las soluciones de manera ágil y oportuna.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gremios en Armenia instan a la alcaldía municipal a cumplir con los tiempos de ejecución en las obras que se llevan a cabo en diferentes sectores de la ciudad

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada se pronunció sobre la situación que se vive actualmente en materia de movilidad y el impacto para el sector debido a los frentes de obra que se vienen ejecutando en varias zonas de la ciudad.

Fue claro que no están en contra del desarrollo, pero es claro que se generan dificultades porque la comunidad decide no movilizarse por la zona de la obra debido a la suciedad y los inconvenientes como tal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Manifestó que a través de una comunicación enviada al alcalde de la capital quindiana le solicitan varios temas como es el cumplimiento efectivo de los cronogramas establecidos para evitar mayor afectación al comercio.

En cuanto a que el pico y placa ampliado iniciaría en el mes de diciembre, resaltó que la idea era que hubiera empezado después por los traumatismos que pueden derivarse de las intervenciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Asamblea Departamental del Quindío aprobó por unanimidad el Presupuesto General del Departamento para la vigencia 2026, por valor superior a los $640.199 millones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco del día mundial de la Lucha contra la Diabetes, celebrado el pasado viernes 14 de noviembre, el departamento del Quindío expuso un panorama que demanda atención prioritaria.

De acuerdo con el análisis de situación de salud y el Plan Territorial de Salud, la diabetes continúa siendo una de las enfermedades crónicas de mayor impacto en la región. Solo en 2022, la mortalidad prematura por esta causa alcanzó una tasa de 45 muertes por cada 100.000 habitantes, equivalente a 130 defunciones en personas entre los 30 y 70 años. Municipios como Génova y Córdoba concentran las cifras más altas, reforzando la urgencia de acciones integrales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Córdoba, Quindío, la Unidad Nacional para las Víctimas llevará a cabo hoy martes 18 de noviembre la entrega de 144 cartas de indemnización por valor de 1.500 millones de pesos a víctimas del departamento del Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una calificación perfecta de 100 puntos posibles, los jurados del Salón Departamental de Artistas en la versión 2025 ‘Disruptivo - Nexus: IA / Arte / Humano / Naturaleza en Flujo’, premiaron a Gina Marcela Mejía como la ganadora de esta nueva versión con su puesta en escena ‘Conciencia Colectiva Artificial Expandida’.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con música, coplas, relatos y los colores propios de la tradición cafetera, el Show Choznos llenó de emoción el auditorio Bernardo Ramírez Granada de la Universidad del Quindío, donde mujeres cafeteras y recolectores de Córdoba, Quindío, presentaron una puesta en escena que celebra la memoria, la identidad y el espíritu del Paisaje Cultural Cafetero.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Con la participación de 2.700 corredores, la ciudad vivió una noche inolvidable con la Armenia Night Run 2025 de Comfenalco Quindío, un evento que llenó las calles de luz, música y deporte. Una verdadera ola azul recorrió la capital quindiana, celebrando el bienestar, la actividad física y la sana convivencia.

La jornada fue catalogada como un éxito rotundo, gracias al compromiso de los deportistas, la organización y el acompañamiento de miles de espectadores que se unieron a esta fiesta deportiva.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, El fin de semana, Armenia vibró con el Campeonato Suramericano de BMX Freestyle, que se realizó en la pista de la Villa Olímpica Ancizar López, un evento que marcó un hito al ser la primera cita continental oficial organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo en esta modalidad.

La vallecaucana Queen Saray Villegas, se quedó con la medalla de oro. La medalla de plata fue a parar a manos de su hermana Lizsurley Villegas, mientras que la venezolana Katherine Díaz terminó tercera.

Por su parte el colombiano Sebastián Cuéllar se consagró campeón suramericano de BMX Freestyle en la modalidad park, competencia que se desarrolló en la ciudad de Armenia, Quindío, con dominio para Colombia con dos títulos.