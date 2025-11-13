Jueves 13 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Modificación de pico y placa en Armenia iniciará el próximo 1 de diciembre con sanciones, hasta el 30 de noviembre será el periodo pedagógico

La alcaldía de Armenia a través de un comunicado anunció que el próximo lunes 1 de diciembre empezará a regir la modificación de pico y placa que será en toda la ciudad de 7 de la mañana a 7 de la noche.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Recordemos que inicialmente la medida estaba prevista para el martes 18 de noviembre, sin embargo, hasta el 30 de este mes irá el periodo pedagógico.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño informó que a través del personal continuarán con el proceso de socialización sobre la ampliación en el perímetro urbano.

Especificó que toda la fase pedagógica irá hasta el próximo domingo 30 de noviembre con el objetivo de iniciar con los comparendos a partir del 1 de diciembre que empezará como tal la medida.

Le puede interesar: Miércoles 12 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Además, señaló que fue establecida una temporalidad para la medida que será de seis meses donde estarán realizando el análisis técnico del comportamiento de la movilidad respecto de las obras que se llevan a cabo en la ciudad en los diferentes sectores.

Recordó que el pico y placa continuará rigiendo con el último dígito de la placa del vehículo o motocicleta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Trabajadores de Asmet Salud denuncian la falta de pagos de salarios desde el mes de septiembre y exigen pronta solución

La situación es compleja para más de 2.000 trabajadores de la EPS a nivel nacional y 72 en el Quindío que evidencian la falta de pagos lo que impacta negativamente en las condiciones laborales.

En efecto la presidenta del sindicato de la salud Asmet Salud, Sindisalud Liliana Londoño dijo que el panorama es crítico porque llevan más de 50 días sin el respectivo pago afectando la capacidad para cubrir alimentación, transporte y en general los gastos básicos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Afirmó que ante la problemática convocaron desde el sindicato una cartelatón que se llevó a cabo el miércoles 12 de noviembre en las diferentes sedes del país con el objetivo de visibilizar la situación y lograr prontas soluciones.

Asimismo, se refirió a la intervención que actualmente rige en la EPS que considera ha traído desesperanza e incertidumbre entre los trabajadores.

Advirtió que la empresa ha tenido cinco agentes interventores y más de 40 gerentes lo que refleja una inestabilidad administrativa puesto que en promedio cada agente interventor permanece solo seis meses en el cargo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío está en alerta por la prevalencia del dengue, en lo que va corrido del año se han reportado 890 casos de dengue. Esto equivale a una incidencia de 163,8 casos por 100.000 habitantes, lo que ubica al departamento en situación de alerta, además se registró un fallecido por dengue en el municipio de Circasia.

Según la secretaria de salud departamental Los municipios de Quimbaya, Buenavista y Circasia concentran la mayor cantidad de notificaciones, lo que exige una respuesta coordinada entre las instituciones de salud y la ciudadanía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Armenia el actual director de la Cruz Roja en el Quindío, Jaime Alzate hace 40 años fue uno de los socorristas que acudió a Armero para ayudar en la búsqueda y rescate, asegura que la dura experiencia creo la necesidad de la gestión del riesgo en Colombia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En semana y media iniciarían las obras de mejoramiento en la morgue departamental del Quindío

Recordemos que desde el mes de septiembre se generó el cierre en la morgue ubicada en el municipio de Calarcá luego de que fuera clausurada por falta de capacidad y otras condiciones que impedían su operación.

A raíz de lo anterior inició el proceso para llevar a cabo las obras de adecuación donde como plan de contingencia los cuerpos son trasladados a Pereira.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gerente de Proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán indicó que se trata de un convenio con diferentes municipios donde realizaron el respectivo aporte económico.

Explicó que la empresa aportó 20 millones de pesos y se encargarán de contratar toda la mano de obra puesto que actualmente están en la fase de reconocimiento.

Reconoció que es necesaria la intervención debido a la complejidad de las instalaciones actuales por eso se hará una ampliación y optimizarán la infraestructura, los sistemas técnicos y las condiciones sanitarias.

Sostuvo que frente a los tiempos ya están contratando la mano de obra para ejecutar las obras por eso aspiran en semana y media cuenten con el personal correspondiente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Montenegro denunció que más de mil millones de pesos se perdieron en la obra fallida del recinto gastronómico

Y es que han sido varias las dificultades que se han evidenciado para la ejecución de la obra del recinto gastronómico no solo en este municipio sino en otros.

El alcalde del emporio cafetero, Gustavo Pava evidenció la complejidad de la situación puesto que alrededor de 1.700 millones de pesos se perdieron en el proceso de ejecución.

Dio a conocer que Fontur aceptó los diseños y sacó el proyecto a licitación, sin embargo, la ejecución no quedó de la mejor manera por lo que deben rediseñar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Recordó que llevaron a cabo un contrato con la Universidad del Quindío por 190 millones de pesos para precisamente evidenciar toda la problemática.

Aseguró que es clave la intervención de los entes de control porque, aunque están pendientes de que culmine la obra, es fundamental tomar acciones frente a los procesos previos.

Fue claro que actualmente la obra está abandonada totalmente sin ningún tipo de intervención, a pesar de que se realizan labores de guadaña.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En los municipios cordilleranos del Quindío refuerzan el monitoreo ante el riesgo de emergencias por las lluvias

Es el caso del municipio de Génova que es uno de los más afectados con la temporada de lluvias. El alcalde Diego Fernando Sicua manifestó que en los últimos meses fueron muy perjudicados, pero en las actuales condiciones climáticas no se han presentado deslizamientos significativos por lo que intensifican el monitoreo correspondiente como medida de prevención.

Aseguró que la complejidad se centra en la vereda Cumaral que presenta deslizamientos constantes debido a una falla geológica por lo que intervienen semanalmente con la maquinaria del municipio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Personería Municipal de Armenia participó en el Segundo Encuentro de la Mesa Departamental para la Atención de la Población Habitante de Calle, un espacio de articulación institucional que reúne a los seis municipios del Quindío donde se registra presencia de esta población en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada, revisaron los avances y retos en la implementación de la Política Pública de Habitante de Calle, con el fin de fortalecer acciones conjuntas que garanticen atención integral, acompañamiento social y rutas de restablecimiento de derechos en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Ministerio de Minas y Energía en alianza con Efigas anunció la apertura de cupos para que familias de estratos 1 y 2 del departamento de Quindío accedan a un subsidio hasta por $ 1.000.000 destinado a financiar la construcción e instalación de conexiones de gas natural domiciliario.

Los municipios beneficiados en esta convocatoria son Armenia, Calarcá, La Tebaida, Filandia, Montenegro, Quimbaya y Salento. Con esta iniciativa se espera que alrededor de 3.537 hogares de Quindío accedan por primera vez a un energético limpio, seguro y más económico que las fuentes tradicionales que utilizan actualmente.

Los requisitos para acceder al subsidio son Hogares estratos 1 y 2 ubicados en zonas con cobertura de gas natural, Tener una vivienda ya construida, Presentar recibo de servicio público o certificado de estratificación, Adquirir la red completa con Efigas, conforme a la regulación vigente, lo que permitirá aplicar el beneficio directamente sobre el valor de la instalación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

650 millones de pesos para equipos básicos en salud con especialistas en el municipio de Génova

El alcalde del municipio cordillerano, Diego Fernando Sicua informó que fortalecen la salud por eso han impulsado diferentes proyectos ante el Gobierno Nacional. Indicó que una de esas iniciativas está relacionada con los equipos básicos en salud con especialistas en psiquiatría, pediatría, ginecología y medicina interna.

Reconoció la importancia del proceso puesto que son especialistas que no llegaban a este tipo de municipios por ser de sexta categoría y ahora con el trabajo articulado con el ministerio de salud será una realidad.

Destacó que el proyecto será en el municipio de Génova, pero también en los de Salento y Pijao. Además, resaltó que están en ejecución de las obras de adecuación en el hospital San Vicente de Paúl por 642 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia a través del Área de Gestión Control Pérdidas (GCP), continúa fortaleciendo sus acciones de seguimiento para garantizar el uso legal y responsable de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad. Entre enero y octubre de 2025, la entidad realizó más de 240 visitas a predios con presunto fraude o deudas por no pago del recibo de servicios.

Se efectuaron 174 visitas por motivo de fraude, distribuidas en tres categorías: 29 predios con notificación de nueva visita, 27 suspendidos y 58 legalizados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el centro de convenciones de Armenia se llevó a cabo el Foro de Competitividad y Productividad para el Desarrollo Regional, donde voceros del consejo privado de competitividad indicaron que el departamento ocupó el noveno lugar entre los departamentos y Armenia el puesto 11 entre las ciudades en el índice de competitividad a nivel nacional.

El secretario de planeación del departamento Luis Alberto Rincón fue enfático en afirmar que no solo se requiere de la institucionalidad para mejorar los indicadores sino del esfuerzo conjunto de las empresas y toda la sociedad civil.

Al respecto la secretaria de turismo departamental, Juana Gómez indicó que el territorio cuenta con un alto potencial y el turismo es un renglón muy importante para la dinámica económica.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío integrará la junta directiva de la Red Nacional de Bureaux de Colombia apuntando al fortalecimiento del turismo de reuniones

En el marco de un evento en Cartagena, la Red Nacional de Bureaux de Colombia realizó la elección de su nuevo comité directivo, en el que el Quindío Convention Bureau fue designado como vicepresidencia de la alianza nacional para continuar consolidando al país como uno de los destinos más atractivos para el turismo de reuniones.

El director del Quindío Convention Bureau, José Cimadevilla explicó que la red nacional nace como una iniciativa desde los 11 principales destinos de Colombia y allí desarrollan diferentes estrategias para fortalecer la competitividad para este segmento de mercado que busca romper la estacionalidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el deportista quindiano Diego Fernando Castaño conquistó dos medallas de oro en la quinta Válida Nacional de Para bádminton, realizada entre el 6 y el 9 de noviembre en Yumbo, Valle del Cauca.

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, junto con la Alcaldía de Armenia, apoyará la realización del primer Torneo Nacional de Balonmano, categoría mayores, un evento que reunirá a los mejores equipos del país entre el viernes 14 y el lunes 17 de noviembre, en el Coliseo del Sur.

La competencia contará con la participación de ocho equipos masculinos y ocho femeninos, provenientes de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Bogotá y Santander, consolidando a la capital quindiana como uno de los epicentros deportivos más activos del país.