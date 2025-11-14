Viernes 14 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Con el lema, Navidad se Siente , Huele y este año se Saborea, el centro comercial Portal del Quindío encendió las luces de navidad. Foto Adrián Trejos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos muertos y un herido deja accidente de tránsito en la vía Calarcá – Cajamarca

El hecho en el que se vieron involucrados dos vehículos de carga se presentó a la altura del Túnel Los Venados ubicado en el kilómetro 34 en la vía que conecta al Quindío con el Tolima.

Las autoridades de tránsito del Tolima confirmaron que en la noche del jueves 13 de noviembre se registró un siniestro en la vía que conecta a Calarcá con el municipio de Cajamarca en el que dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada.

Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima explico “Se presenta accidente tipo choque con volcamiento entre dos vehículos, uno de ellos tipo camión y el otro vehículo tipo furgón, lamentablemente como consecuencia del accidente nos reportan 2 personas fallecidas y un lesionado”

La persona lesionada quedó atrapada dentro de uno de los automotores que se vieron comprometidos en este hecho y que resultaron con volcamiento tras el choque.

A esta hora persisten los problemas de movilidad en el sentido entre Calarcá y Cajamarca, según el informe de Julián Calderón de reporteros de la línea ya dejaron pasar los vehículos que estaban represados en la zona del accidente

Desde el transporte público en Armenia calificaron de sorpresa la ampliación de la fecha para la entrada en vigencia del nuevo pico y placa

Recordemos que desde la alcaldía de la ciudad anunciaron que la modificación del pico y placa empezará a regir el próximo 1 de diciembre y no el martes 18 de noviembre como se tenía previsto inicialmente.

Al respecto el presidente de la asociación de transportadores del Quindío y líder de taxistas en la ciudad, Juan Carlos García evidenció su preocupación por la situación puesto que considera cada día se complica más la movilidad.

Aseguró que recibieron con sorpresa el anuncio de la temporalidad de la medida por seis meses porque sostiene que no es tiempo suficiente para mejorar las dificultades de desplazamiento.

Enfatizó que debería tener en cuenta la situación que se complicará con la temporada de fin e inicio de año por eso lo importante de una socialización ágil para que la medida entre en vigencia de manera inmediata por eso esperan no se siga ampliando la fecha.

Es de anotar que el periodo pedagógico de la modificación del pico y placa irá hasta el 30 de noviembre.

Por su parte grupos de moteros anunciaron que si la alcaldía implementa la modificación del pico y placa en toda la ciudad realizaron protesta en la ciudad porque considera que son muchos los afectados con esta medida.

CRQ establece la siembra de 264 nuevos árboles como medida de compensación por obras del deprimido de bomberos en Armenia

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), a través de la Subdirección de Regulación y Control Ambiental, realizó una visita técnica a las obras del deprimido vial de Bomberos, con el objetivo de verificar el cumplimiento del acto administrativo que otorgó el permiso forestal para el aprovechamiento de árboles aislados en la modalidad de obra pública.

Durante la actividad, se constató que el proceso se adelanta conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente. El permiso, otorgado bajo la modalidad de obra pública, autorizó el aprovechamiento de 66 individuos forestales ubicados en el separador vial y zonas contiguas a la intervención, varios de ellos en avanzado estado de senescencia o con condiciones fitosanitarias comprometidas.

Como medida de compensación, la CRQ estableció la siembra de cuatro nuevos árboles por cada uno talado, para un total de 264 individuos forestales que serán reforestados en zonas de protección hídrica previamente identificadas.

La gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Aguas e Infraestructura, continúa sus labores viales junto a las comunidades rurales del departamento.

En la vereda Palo Grande Alto del municipio de Salento se han construido 300 metros de placa huella, mejorando notablemente la movilidad del sector y fortaleciendo la comunicación con la cabecera municipal y el resto del territorio quindiano.

La Gobernación del Quindío aportó los materiales para la obra, mientras que la comunidad participó activamente con mano de obra en el mantenimiento de cunetas y rocería de la vía.

En el Quindío, la Policía desarticulo una banda delincuencial que se hacía llamar “los emojis” esto porque diferenciaba el estupefaciente a comercializar con marquillas de distintos emojis y colores.

La actividad operativa que tuvo una duración de 8 meses se llevó a cabo en el barrio Balcones de la Villa del municipio de Calarcá, donde se logró la captura de 07 personas mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir por darse para narcotráfico y 02 capturas más en flagrancia, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Además, lograron la incautación de 02 armas de fuego industriales tipo revólver, 07 cartuchos calibre 38, 05 kilos de marihuana, 40 gramos de bazuco, elementos para dosificar y 02 celulares, elementos avaluados en aproximadamente 25 millones de pesos.

Entre los capturados se encuentran alias “Juan”, “Jesús”, “Yefferson”, “Andrés”, “Liverman” y “Marlon”, quienes eran liderados por alias “Flaco” y se dedicaban al expendio de estupefacientes en el barrio Balcones de la Villa del municipio de Calarcá, bajo la modalidad de maneo.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta explicó que “Como aspecto de interés, este grupo delincuencial diferenciaba el estupefaciente a comercializar con marquillas de distintos emojis y colores, para ejercer control en la venta la sustancia estupefaciente en este sector.

No paran los casos de inseguridad en Armenia, ayer jueves en la tarde cuatro estudiantes de la universidad del Quindío fueron víctima de delincuentes en la zona peatonal a las afueras del centro de educación superior

Según el relato de los estudiantes hombres armados y en carro los amenazaron se llevaron los celulares y demás, pero lo más grave que a tres de los estudiantes los retuvieron dentro del vehículo donde los terminaron de atracar, finalmente fueron liberados cerca al hospital San Juan de Dios,

En Armenia alertaron por residuos biológicos abandonados en lote baldío generando gran riesgo a la salud pública

El caso se presentó en el sector de la glorieta de Bomberos de la ciudad donde se llevan a cabo obras viales y precisamente los ingenieros ambientales evidenciaron la gran cantidad de residuos en un lote cercano a la zona.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Salud de Armenia, César Augusto Rincón indicó que fueron notificados sobre la situación y de inmediato desde sus competencias iniciaron con las respectivas investigaciones con el objetivo de determinar los responsables de este hecho.

Explicó que con los técnicos de la dependencia realizaron una visita de campo para identificar el origen de esos residuos, pero lamentablemente no lograron determinar de qué institución provenían.

Armenia cuenta con equipo de acción inmediata para el reclutamiento de menores de edad

Precisamente se llevó a cabo la instalación del Equipo de Acción Inmediata que será la encargada de coordinar acciones urgentes frente a casos o riesgos de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

María Fernanda, Líder del área de derechos humanos de la secretaría de Gobierno de la ciudad señaló que es la primera sesión del equipo enfocado a la prevención y que permite establecer la atención en casos que puedan presentarse en el territorio. Dio a conocer que continuarán desarrollando este tipo de espacios para gestionar acciones contundentes de prevención con el objetivo de consolidar el equipo de acción inmediata.

Desde Armenia el exdirector de la Defensa Civil, al recordar los 40 años de la tragedia de Armero destacó la experiencia para los organismos de socorro en el país que dio paso a la gestión del riesgo de desastres.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ lidera la campaña “Comprometámonos con nuestra vida, No a la pólvora”, con el objetivo de promover estrategias y acciones que sensibilicen a la ciudadanía frente a los riesgos del uso de juegos pirotécnicos durante la temporada decembrina.

Estos elementos, en muchas ocasiones, generan impactos negativos socioambientales y afectan la vida de los animales silvestres y domésticos, además de poner en riesgo la integridad de las personas.

En desarrollo de esta iniciativa, la corporación socializó de manera virtual la campaña con diferentes sectores y comunidades, en el marco de la Ley 2224 de 2022, que garantiza los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes del territorio.

La CRQ recordó que las personas que participen en actividades relacionadas con el uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra o venta de pólvora están sujetas a sanciones impuestas por las autoridades competentes, las cuales pueden ir desde un (1) hasta 200 salarios mínimos mensuales vigentes.

A más tardar en el mes de enero del 2026 iniciaría la reposición de medidores de agua en Armenia

Así lo dio a conocer el gerente de Empresas Públicas de la ciudad, Paulo César Rodríguez quien indicó que en el año 2022 realizaron un contrato para la reposición de cerca de 15.000 medidores y un estudio arrojó que requerían 80.000 medidores de cambio.

Explicó que por normatividad esperan en el mes de diciembre o enero empezar con el cambio de medidores por tiempo de uso o porque algunos no estarían funcionando en su debida forma.

Resaltó que, si bien Empresas Públicas de Armenia es el operador del servicio de acueducto, en el caso de los medidores los suministra un tercero y a través de ellos puede establecerse la debida financiación en la facturación de la empresa.

Aseguró que actualmente están pendientes de cambiar 60.000 medidores en la ciudad por eso la importancia de avanzar en el proceso en materia de tecnología para que se mida lo que realmente consume el usuario.

Comisaría de Familia de Calarcá realizó el lanzamiento de la primera Escuela de Familia y Justicia Restaurativa del departamento del Quindío, un espacio que se consolida como referente para las demás comisarías municipales.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA entregarán, a partir de esta semana, las transferencias monetarias correspondientes al quinto ciclo del año: 6.471 hogares en el Quindío están habilitados para recibir los recursos, entre el 13 y el 24 de noviembre. Un día más del anunciado inicialmente.

Para garantizar los recursos de este ciclo, la entidad invierte 2.700 millones de pesos en el departamento. Serán entregados por medio del Banco Agrario de Colombia y su red aliada.

A nivel nacional, en los hogares beneficiados hay 811.966 niñas y niños menores de 6 años. Con el nuevo enfoque de los programas, las transferencias monetarias están orientadas al cuidado de la primera infancia.

Expertos advierten sobre el impacto negativo para el medio ambiente que genera el turismo masivo

En las instalaciones de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío se llevó a cabo un foro sobre el turismo regenerativo y evidenciando la situación en el territorio.

La directora de E3 ecología, economía y ética, Claudia Martínez Zuleta sostuvo que el turismo es lograr que se perpetue la naturaleza en la sociedad y en ese contexto debe establecerse la visión de un turismo regenerativo que apunte a dar más a la naturaleza de lo que le quita. Advirtió que cuando se excede la capacidad de carga puede destruir los recursos y por eso es clave el trabajo que se inicia en el departamento.

En cuanto a lo anterior, dijo que hay elementos de regeneración en toda la cadena de valor como los que proveen los alimentos que se hace de manera orgánica.

Destacó que el turismo regenerativo está incrementando de manera exponencial y por eso es fundamental que este tipo de turismo nazca de las propias comunidades porque no puede ser impuesto.

Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada dijo que el turismo es muy importante para la región donde promueven la llegada de los visitantes, sin embargo, la apuesta es a fortalecer el turismo regenerativo.

Frente a esto, manifestó que el objetivo es establecer un plan piloto en los municipios de Pijao y Buenavista donde definieron 18 variables entre esos el uso del cielo.

El actual representante a la Cámara por el Partido de la U DE Norte de Santander Wilmer Ramiro Carrillo estuvo de visita en el Quindío dando a conocer sus propuestas como candidato al senado por esta colectividad, estuvo reunido con varios actores políticos del departamento.

La Alcaldía de Armenia y EDEQ Grupo EPM informan: El próximo 1 de diciembre se realizará el encendido del alumbrado navideño de Armenia, que para el 2025 se denomina “Armenia, maravillas del mundo en Navidad”, un alumbrado que recrea sitios emblemáticos del mundo y que reconoce que esta época del año es mucho más que una temporada: es un viaje en el que las familias quindianas recorren las calles de la ciudad para crear recuerdos, compartir momentos y renovar esperanzas.

El alumbrado de 2025 recreará lugares emblemáticos del mundo, y reconocerá a las tradiciones quindianas como la mayor maravilla que tenemos.

Llegó la última oferta de formación presencial del SENA, con más de 80 programas de nivel tecnólogo, para que cerca de 13 mil colombianos y extranjeros impulsen su proyecto profesional a través de formación gratuita y certificada.

En el Quindío se ofertarán 300 cupos en 11 tecnólogos en los tres centros de formación, entre los cuales se encuentran: Regencia de farmacia, Coordinación de servicios hoteleros, Procesamiento de alimentos, Gestión de empresas agropecuarias, Dibujo y modelado arquitectónico y de ingeniería, Desarrollo de colecciones para la industria de la Moda, entre otros.

En deportes, Armenia Night Run se corre este domingo 16 de noviembre

La capital quindiana vivirá la tercera versión de Armenia Night Run by Comfenalco Quindío este domingo 16 de noviembre, a partir de las 7:00 p.m. La carrera, diseñada para corredores aficionados y experimentados, contará con distancias de 3.5K, 7K y 15K.

Los cierres viales se realizarán el domingo 16 de noviembre entre las 5:00 de la tarde y las 11:00 de la noche.

Las rutas aprobadas impactarán principalmente las siguientes vías: Carrera 13: desde la Plaza Bolívar hasta el Colegio Las Capuchinas (Carrera 13 – calle 12). Carrera 14: desde el centro de la ciudad hasta el Colegio San Luis Rey (ambos carriles) y, desde este punto, hasta el sector Volkswagen (carril sentido sur-norte). Carrera 15: desde la Calle 9a hasta la Calle 25, a la altura del Polideportivo El Cafetero.

Para quienes deseen ingresar a Armenia desde Pereira, la vía estará habilitada. Sin embargo, quienes se desplacen hacia la capital de Risaralda deberán hacerlo a través de la avenida Centenario.