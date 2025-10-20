Jürgen Klopp sobre el reemplazo de Luis Díaz en Liverpool: “Todos se comerán sus palabras”

Liverpool aún no se repone del traspaso de Luis Díaz a Bayern Múnich. ‘The Reds’ atraviesa un complicado presente en la temporada, producto de perder los últimos 4 enfrentamientos consecutivos (Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea y Manchester United). Además, solo marcó tres goles y recibió 7.

Las llegadas de Alexander Isak, procedente de Newcastle, y Florian Wirtz, de Bayer Leverkusen, no han respondido de la mejor manera ante el récord batido de 482,9 M€ gastados en el último mercado de fichajes, de acuerdo con Transfermarkt. Esto ha desatado algunas críticas de figuras mundiales, como es el caso de Daniel Sturridge, quien resaltó:

“Luis Díaz es una gran pérdida. Si analizamos al Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que era él quien presionaba a los tres delanteros. Para mí, Luis Díaz, su tenacidad con el balón y su hambre de recuperarlo para su equipo. Aportó algo al Liverpool que ahora les falta. Se sacrificaba en defensa. Eso es lo que tienen que descubrir ahora: quién en ese ataque va a ceder un poco”, aseguro en Sky Sports.

Jürgen Klopp defiende los nuevos fichajes de Liverpool

En una entrevista con Steven Bartlett, empresario y podcaster británico-francés, Jürgen Klopp habló de las nuevas incorporaciones del último equipo que dirigió, y declaró:

“Hemos perdido mucha calidad que era fundamental en los últimos años”, explicó el entrenador alemán.

“Jugadores como Isak o Wirtz necesitan más tiempo. No es fácil llegar a un club como el Liverpool y rendir desde el primer día”, aseguró.

El experimentado entrenador, quien presionó la llegada de Luis Díaz a Liverpool en enero de 2022, opinó sobre el fichaje que reemplaza la posición que ocupaba el colombiano, y fue contundente al afirmar:

“Todos se comerán sus palabras si usan las palabras equivocadas con Wirtz”, finalizó.

Luis Díaz brilla con Bayern Múnich

‘Lucho’, por su parte, atraviesa un gran presente con Bayern Múnich, equipo al que se unió en julio de 2025 por medio de un traspaso de 75 millones de euros.

Díaz suma 6 goles y 4 asistencias en 11 participaciones, y aún no conoce la derrota con el conjunto ‘Bávaro’

Entrevista completa