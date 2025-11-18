Los movimientos financieros, las 12 cuentas y las curiosas compras del presidente Petro

Los movimientos financieros y las 12 cuentas del presidente Petro

POLÍTICA

El informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (IUAF) dice que, no es posible concluir si las transacciones de las cuentas del presidente de la República están asociadas financieramente a hechos delictivos o intenciones de ello, luego de que Estados Unidos lo incluyó en la lista Clinton.

El presidente de la República tiene 12 cuentas bancarias desde el año 2023, y solo dos cuentas, SCOTIABANK Colpatria y BBVA registran mayor movimiento.

Según el reporte, entre 2023 y 2025, el presidente Petro reportó entradas por $1.313.800.479; y salidas por $1.444.779.521.

Por concepto de salario como jefe de Estado, recibió durante los últimos tres años $1.124.039.795 y $ 156.889.495 por otros conceptos.

No hay soporte de dos transacciones, una por valor de $9.000.000 de fecha 7/09/2023, como tampoco la de $5.000.000 de fecha 14/02/2024; quien hizo la transacción fue el mismo Gustavo Petro.

Fichas cercanas a Petro con tarjeta amparada

Angie Rodríguez, la mano derecha del presidente Petro aparece como una de las tres personas autorizadas con tarjeta amparada. El reporte de la UIAF indica que ella retiró $21.362.100.

Otra de las funcionarias cercanas al presidente es Laura Camila Sarabia, su exjefa de gabinete, excanciller y ahora embajadora en Reino Unido. Entre febrero de 2024 a enero de 2025 registra un retiro de $207.850.000.

La otra persona que aparece como responsable de tarjeta amparada se llama Jesusita Quiros Gualteros, reporta retiros por $267.400.000.

Los gastos del presidente.

El informe de la IUAF hace un análisis de compras POS (transacciones comerciales) entre 2023 y 2025 ha pagado $102.198.225. En el detalle se reportan compras en droguerías, supermercados, hoteles, restaurantes.

Lo más polémico de ese informe es una compra en MENAGE STRIP CLUB, y compras en GUCCI PORTUGAL.

Otros movimientos que reporta el jefe de Estado. Se identificaron 100 transacciones de salida (gastos) por un total de $230.858.006.