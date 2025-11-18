Joven de Valledupar muere durante bombardeo en Ucrania: su cuerpo permanece desaparecido

Un Joven de 28 años y oriundo de Valledupar, Cesar, murió en un bombardeo en Ucrania y su cuerpo continúa desaparecido.

Se trata de Affeth Coronado, quien viajó motivado por supuestas ofertas económicas. Según su amigo Jesús Ríos, recibió un entrenamiento muy corto antes de ser enviado a una misión.

Detalles del peligroso viaje

“Me imagino que se fue porque lo convencieron por algún lucro económico bastante alto que no podía de pronto sanarse aquí en Colombia, en la ciudad de Valledupar. pues él accedió a eso. Estando allá, él accedió a varios entrenamientos que por lo mucho demoraron como 20 o 30 días, en la cual en una misión, en las misiones que le exponen allá, fue dado de baja por un enfrentamiento que tuvo el pelotón de él con los rusos. pues es algo muy triste porque muchas veces las personas se van para esos lugares pensando que su actividad económica va a cambiar y nunca piensa en el riesgo que de pronto puede traer eso es la muerte, sabemos que son países que altamente en guerra son muy tecnológicos que no son como aquí en Colombia que de pronto van más que todos con armas allá todo es tecnología, drones, bombas artillería. Es un poco más complicado toda esa cuestión”, dijo el allegado.

La familia no tiene información clara sobre su contrato militar, pues solo les entregaron una hoja incompleta, lo que ha generado gran incertidumbre. Además, el cuerpo de Affeth continúa desaparecido desde el ataque.

Sin embargo, Ríos dijo que en medio de la guerra, recuperar los restos es difícil, por ello pide que este caso sirva como advertencia para jóvenes que consideran viajar a conflictos en el extranjero con falsas promesas económicas.