Liberan a Clara Serrano, la mujer que se había canjeado por hermano secuestrado en Río de Oro, Cesar

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó que fue liberada Clara Serrano, la mujer que se había canjeado por su hermano secuestrado, al parecer, por la guerrilla del ELN en noviembre del año anterior.

“Querida Clara Serrano: bienvenida a la libertad. Que lo que vivió, primero su hermano y luego usted, no se repita”, dijo Ortiz en su cuenta en X.

Clara Serrano fue obligada a quedar en cautiverio luego de haber viajado hasta el Catatumbo para pedir por la liberación de su hermano, Cristian Serrano, quien es un reconocido ganadero oriundo de Bucaramanga.

Su liberación se dio luego que hubo una comisión liderada por el defensor del pueblo en Ocaña, Ever Pallares, llegó hasta el Catatumbo para recibir a la mujer.