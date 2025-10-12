Bus que transportaba a la agrupación de Samuel Morales se accidentó en vías del Cesar

Así quedó el bus en el que se transportaban los músicos. Imagen tomada de redes sociales.

En la madrugada del domingo, la agrupación vallenata liderada por Samuel Morales, hijo del recordado cantante Kaleth Morales, vivió momentos de tensión tras sufrir un accidente de tránsito en una carretera del departamento del Cesar.

El vehículo en el que se transportaban los músicos salió de la vía luego de que un camión invadiera su carril, lo que obligó al conductor a realizar una maniobra de emergencia para evitar una colisión directa.

El bus terminó estrellándose contra varios árboles a un costado de la carretera, lo que dejó daños considerables en la parte frontal del vehículo.

Samuel Morales no iba en el bus

A pesar del fuerte impacto, los integrantes del grupo y el equipo técnico que los acompañaba salieron ilesos, sin presentar heridas graves.

Tanto Samuel Morales como el acordeonero Juank Ricardo no se transportaban en el vehículo.

Tras lo ocurrido, Samuel Morales expresó su alivio y agradecimiento a través de redes sociales. “Mis muchachos, Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al todopoderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes. Los quiero con todo mi corazón y me da tanta paz que todos están bien y fuera de peligro”, escribió en su cuenta de Instagram, mensaje que fue recibido con solidaridad y apoyo por parte de sus seguidores.

A pesar del susto, la agrupación logró continuar con su itinerario musical. Luego de ser auxiliados en el lugar del accidente, se trasladaron en otro vehículo hacia su próximo destino, donde tenían programada una presentación.

En la agenda de la agrupación se encuentra el concierto de Nuestra Raza Latina en el el municipio de Puerto Colombia.