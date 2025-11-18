Continúa protesta en peajes en Santander mientras Findeter decide sobre la Ruta de los Comuneros

Bucaramanga

Durante más de cinco horas se desarrolló en Curití la cuarta mesa de diálogo entre el gobierno nacional y las comunidades que mantienen levantadas las talanqueras en los peajes de Oiba, Curití, Pescadero y Tres Piedras, en Santander. Aunque la protesta continua, la reunión dejó algunos avances para buscar una salida a la protesta que completa 42 días.

De acuerdo con el secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, la jornada dejó avances concretos para buscar una salida al no cobro en los peajes que completa varias semanas.

Según informó el funcionario, a la reunión asistieron la viceministra de infraestructura del Ministerio de Transporte, el director nacional de Invías, delegados del Ministerio del Interior y de Gestión del Riesgo, además de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y las personerías de Oiba y Cáchira, así como las comunidades entre transportadores y líderes sociales.

El punto central del encuentro fue la reactivación y actualización del “Convenio de los Comuneros”, un acuerdo que permitiría desarrollar las obras pendientes en la Ruta 45A, conocida como la Ruta de los Comuneros, un corredor clave que conecta el centro del país con la Costa Caribe.

Entra Findeter al diálogo para buscar soluciones a la protesta en cuatro peajes en Santander

Óscar Hernández explicó que se definió una hoja de ruta para que Findeter, Invías y el Ministerio de Transporte presenten, a más tardar el 1 de diciembre, la propuesta técnica y financiera que evaluará los ajustes necesarios del convenio. Además, la comunidad tendrá un delegado que participará directamente en la estructuración del acuerdo.

“Se logró avanzar en tener una reunión, prácticamente con una propuesta de solución, en darle continuidad al convenio de los comuneros, involucrando a Findeter”.

Pese a que el Gobierno pidió restablecer la operación normal de los peajes, las comunidades decidieron mantener las talanqueras levantadas mientras se concreta la solución. “La comunidad insiste en que no retomará el pago del peaje hasta que haya avances definitivos, aunque hoy sí se logró una oportunidad real de acción”, afirmó Hernández.

Una nueva reunión se realizará antes del 1 de diciembre, o incluso antes, si el Ministerio entrega de manera anticipada la propuesta técnica comprometida.

