Continúa protesta en peajes en Santander mientras Findeter decide sobre la Ruta de los Comuneros
Findeter, Invías y MinTransporte presentarán propuesta técnica sobre los nuevos acuerdos, para desbloquear protesta en los peajes de Curití, Oiba, Pescadero y Tres Piedras, en Santander.
Óscar Hernández, secretario del interior de Santander
Bucaramanga
Durante más de cinco horas se desarrolló en Curití la cuarta mesa de diálogo entre el gobierno nacional y las comunidades que mantienen levantadas las talanqueras en los peajes de Oiba, Curití, Pescadero y Tres Piedras, en Santander. Aunque la protesta continua, la reunión dejó algunos avances para buscar una salida a la protesta que completa 42 días.
De acuerdo con el secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, la jornada dejó avances concretos para buscar una salida al no cobro en los peajes que completa varias semanas.
Según informó el funcionario, a la reunión asistieron la viceministra de infraestructura del Ministerio de Transporte, el director nacional de Invías, delegados del Ministerio del Interior y de Gestión del Riesgo, además de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y las personerías de Oiba y Cáchira, así como las comunidades entre transportadores y líderes sociales.
El punto central del encuentro fue la reactivación y actualización del “Convenio de los Comuneros”, un acuerdo que permitiría desarrollar las obras pendientes en la Ruta 45A, conocida como la Ruta de los Comuneros, un corredor clave que conecta el centro del país con la Costa Caribe.
Entra Findeter al diálogo para buscar soluciones a la protesta en cuatro peajes en Santander
Óscar Hernández explicó que se definió una hoja de ruta para que Findeter, Invías y el Ministerio de Transporte presenten, a más tardar el 1 de diciembre, la propuesta técnica y financiera que evaluará los ajustes necesarios del convenio. Además, la comunidad tendrá un delegado que participará directamente en la estructuración del acuerdo.
“Se logró avanzar en tener una reunión, prácticamente con una propuesta de solución, en darle continuidad al convenio de los comuneros, involucrando a Findeter”.
Pese a que el Gobierno pidió restablecer la operación normal de los peajes, las comunidades decidieron mantener las talanqueras levantadas mientras se concreta la solución. “La comunidad insiste en que no retomará el pago del peaje hasta que haya avances definitivos, aunque hoy sí se logró una oportunidad real de acción”, afirmó Hernández.
Una nueva reunión se realizará antes del 1 de diciembre, o incluso antes, si el Ministerio entrega de manera anticipada la propuesta técnica comprometida.
Conclusiones principales:
- Nueva reunión: Primera semana de diciembre definir reunión de socialización con Findeter, en la que deberán confirmar si asumirán formalmente la administración del convenio y si iniciarán obras de rehabilitación (las mismas superan el mantenimiento rutinario que actualmente realiza el contratista).
- Estudios y diseños: Una vez Findeter asuma la administración, se procederá con la actualización de los estudios y diseños de los terceros carriles y de las dobles calzadas, con el fin de avanzar posteriormente en esas obras mayores.
- Ejecución del actual mantenimiento en la Ruta 45A: El contratista iniciará la ejecución del corredor de la Ruta 45A por un valor de $26 mil millones, realizando obras de mantenimiento hasta el 31 de diciembre de este año.
- Protesta y peaje: Hasta que no se realice la reunión con Findeter y se cuente con compromisos claros, no se bajarán las talanqueras, continuará la protesta y se mantiene el no cobro del peaje.