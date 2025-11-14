“Invías no planea recuperar la vía”: Gobernación de Santander sobre Transversal del Carare

Bucaramanga

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de infraestructura de Santander, Jessica Juliana Mendoza, confirmó que el Instituto Nacional de Vías pidió a los ministerios la disponibilidad de recursos para vías alternas y no para el trazado afectado de la Transversal del Carare en la vereda zarandas del municipio de vélez, donde hace ya más de dos semanas se ha venido presentando una remoción en masa que ha afectado 600 hectáreas.

“Definitivamente no tienen ellos planteado recuperar el trazado existente que fue el que sufrió el desplazamiento en masa, por eso mismo solicitan recursos disponibles para poder avanzar en un nuevo trazado, informarnos a la ciudadanía cuál podría ser la propuesta de las alternativas y también habilitar en buenas condiciones estas vías terciarias que efectivamente hasta el momento están siendo únicamente para el tránsito pesado y sabemos que este corredor constantemente tenía movilidad de carga pesada”. Detalló Mendoza.

Lea también: Moción de censura contra la secretaria de Salud por denuncias en la Unidad Animal en Bucaramanga

Durante las próximas horas, Invías le solicitará al gobierno nacional declarar la urgencia manifiesta para disponer de manera inmediata y directa los recursos para restaurar una de las vías alternas, que pasaría a ser la permanente.

La vía alterna que utilizan gran parte de los vehículos de carga pesada es la que transita por los de bolívar-barro blanco, según la secretaria de infraestructura es la más opcionada para ser la que Invías destine como vía alterna.

“Esperamos que el envías nos dé notificación el día de hoy de cuáles son las alternativas, el tiempo de inversión, la declaración de las emergencias que corresponde tanto por los municipios, el departamento también está avanzando en general la calamidad para así mismo que el gobierno nacional pueda en su mesa de crisis hacer las actuaciones y tomar decisiones claras que permitan ver las inversiones prontas y pues generar un alivio a corto y a mediano plazo para toda la comunidad que se ha visto afectada”. Explicó la encargada de dicha cartera departamental.