Habilitan kilómetro 18 de la vía al llano: autoridades emiten recomendaciones de movilidad

El gobierno informó que hoy habilitan los dos carriles del kilómetro 18 de la vía Bogotá - Villavicencio, luego de los trabajos para remover el derrumbe que afectó la movilidad en el sector.

La decisión se tomó en el puesto de mando unificado, liderado por el ministerio de transporte y la agencia nacional de infraestructura, quienes informaron que se restablece la operación normal de este corredor, permitiendo mejorar la movilidad, reducir tiempos de viaje y garantizar una circulación segura para los transportadores y usuarios que dependen de ella.

Invias continuará realizando trabajos sobre la ladera, obras hidráulicas, demarcación, señalización e instalación de dispositivos de seguridad para garantizar una movilidad estable y segura.

Mientras tanto, dieron algunas recomendaciones a los usuarios, ya que el riesgo continúa por lo que se debe mantener una velocidad máxima de 30 km/h en el punto, no adelantar en el sector, respetar el tránsito a un carril por la operación bidireccional, atender las indicaciones de la policía de tránsito y el concesionario ante cualquier alerta.

“La habilitación de los dos carriles en el km 18 devuelve la confianza en esta vía estratégica y nos permite garantizar una operación más segura, estable y con mejores tiempos de viaje. Seguimos trabajando sin descanso para que la movilidad de los Llanos tenga soluciones definitivas y no solo de emergencia”, indicó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.