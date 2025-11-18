Inundaciones afectan viviendas y colegio en Tunja

Bomberos de Latinoamérica se reúnen en Tunja para aprender sobre rescate de emergencias urbanas y rurales. / BOMBEROS TUNJA

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones en varios sectores de Tunja, incluyendo el barrio Manzanares, donde una familia de seis integrantes resultó afectada. El Colegio Amparo de Niños también reportó daños en su zona de Neonatos.

«...Estamos atendiendo emergencias en barrios como El Dorado, La Violeta, San Luis y Fuente Higueras...», informó el organismo de socorro encargado de la atención. Equipos operativos trabajan en la extracción del agua acumulada y valoración de daños.

Las autoridades pidieron mantener vigilancia en zonas vulnerables a desbordamientos. «...Continuamos monitoreando la ciudad, ya que los niveles de lluvia podrían aumentar en las próximas horas...», agregaron.