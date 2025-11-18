Cali cierra con éxito la Séptima Bienal Internacional de Danza

La Séptima Bienal Internacional de Danza de Cali llegó a su fin después de siete días en los que la ciudad volvió a convertirse en un punto de encuentro para coreógrafos, bailarines, investigadores y públicos diversos. Con más de 500 artistas de seis países invitados, entre ellos Francia, Brasil, Suiza, Alemania, España y la Isla de Guadalupe, y Cataluña como foco central, la capital del Valle reafirmó su lugar como uno de los epicentros culturales del continente.

Este año, la programación combinó danza contemporánea, tradición, investigación y creación interdisciplinar. En total, se presentaron 28 funciones en diferentes escenarios de la ciudad, muchas de ellas con aforos superiores al 85 % en teatros como el Enrique Buenaventura y el Jorge Isaacs.

La Bienal fortaleció también los procesos formativos con talleres, laboratorios, residencias artísticas y un programa de becas para creación, investigación y circulación, que impulsó a compañías consolidadas y colectivos emergentes de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos, la organización cerró una edición que, según sus directivas, superó las expectativas de asistencia y calidad artística.

“Cada versión nos permite crear diálogos más profundos, somos una ciudad que danza y permite no solo ser público observador, sino también interiorizar lo que pasa con esos movimientos corporales, y de esas necesidades que tenemos alrededor de una práctica que enfocamos de manera profesional.” Expresó Leydi Higidio, Secretaria de cultura de Cali.

En paralelo, comenzaron las conversaciones para la próxima Bienal, con un Foco en Corea del Sur en 2027, que traería a Cali a algunas de las compañías más influyentes de la danza contemporánea mundial.

La Séptima Bienal deja así una ciudad que volvió a bailar con acentos de distintas geografías, con voces ancestrales y con nuevas generaciones de creadores que encontraron en este encuentro un espacio para dialogar, aprender y proyectarse al mundo.