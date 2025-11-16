Menor de edad sorprendido en el Valle cobrando 3 millones de una presunta extorsión

En el municipio de Riofrío, centro del Valle, fue aprehendido un adolescente de 16 años cuando recibía tres millones de pesos que un comerciante le entregaba, presuntamente producto de una extorsión. El menor habría amenazado a la víctima con atentar contra su vida si no cumplía con la exigencia económica.

Tras su captura, fue presentado ante un juez de control de garantías para adolescentes, quien determinó medida de internamiento preventivo en un centro especializado.

En otro operativo realizado en Tuluá, un joven de 18 años fue capturado mientras recibía dos millones de pesos, también producto de una extorsión. Según las autoridades, el dinero provenía de exigencias económicas hechas a una víctima a cambio de no atentar contra su integridad personal.

“De acuerdo con las investigaciones, realizaban llamadas extorsivas y visitas presenciales a las víctimas, tanto a ciudadanos como a propietarios de establecimientos comerciales, con el fin de intimidarlos y obtener dinero ilícitamente", explicó el coronel Jaime Hernán Rey, comandante del Segundo Distrito de Policía Tuluá.

El hombre capturado por el Gaula de la Policía fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.