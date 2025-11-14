Llamado urgente en Pueblo Rico, Risaralda, por falta de un puente; comunidades indígenas en riesgo
Alrededor de 40 comunidades indígenas Del Chocó y de Risaralda, de manera obligatoria, deben cruzar el río Paparidó y deben hacerlo caminando.
Un llamado a la acción por parte de los entes gubernamentales se hace desde el municipio de Pueblo Rico, debido a una situación de peligro a la que todos los días están expuestos los habitantes de comunidades indígenas de Kemberdé en Risaralda y Alto Andágueda en el Chocó.
La falta de un puente que varios han prometido construir y que nunca se ha materializado, ha colocado en riesgo a estudiantes, a mujeres en embarazo y a toda la comunidad, teniendo en cuenta que el río Paparidó es un paso obligado para siete comunidades indígenas de Risaralda y 30 del departamento del Chocó.
Ángela Maya, rectora del colegio Dachi Dada Kera en Kemderdé y veedora de las comunidades indígenas, hace un llamado urgente a los gobiernos nacional, departamental y local, toda vez, que la construcción de este puente quedó establecida por la orden de un juez al resolver una acción tutela.
Respuestas contundentes solicitan desde el municipio de Pueblo Rico antes de que, de nuevo, se presenté en la zona una tragedia, Ángela señala, se han muerto niños enfermos a la orilla del río ya que las inclemencias de las lluvias aumentan los cauces del afluente, complicando el paso.
Es un llamado desesperado de la comunidad indígena al occidente del departamento de Risaralda que en desarrollo vial y de infraestructura siempre han sentido el olvido estatal.