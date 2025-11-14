Llamado urgente en Pueblo Rico, Risaralda, por falta de un puente; comunidades indígenas en riesgo

Por la falta de un puente comunidades indíegnas arriesgan sus vidas (foto: suministrada comunidad)

Risaralda

Un llamado a la acción por parte de los entes gubernamentales se hace desde el municipio de Pueblo Rico, debido a una situación de peligro a la que todos los días están expuestos los habitantes de comunidades indígenas de Kemberdé en Risaralda y Alto Andágueda en el Chocó.

La falta de un puente que varios han prometido construir y que nunca se ha materializado, ha colocado en riesgo a estudiantes, a mujeres en embarazo y a toda la comunidad, teniendo en cuenta que el río Paparidó es un paso obligado para siete comunidades indígenas de Risaralda y 30 del departamento del Chocó.

Lea también: Por seis horas indígenas retuvieron funcionarios de la Alcaldía de Quinchía en el recinto

Ángela Maya, rectora del colegio Dachi Dada Kera en Kemderdé y veedora de las comunidades indígenas, hace un llamado urgente a los gobiernos nacional, departamental y local, toda vez, que la construcción de este puente quedó establecida por la orden de un juez al resolver una acción tutela.

Play/Pause Ángela Maya, rectora del colegio Dachi Dada Kera en Kemderdé 01:07 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Respuestas contundentes solicitan desde el municipio de Pueblo Rico antes de que, de nuevo, se presenté en la zona una tragedia, Ángela señala, se han muerto niños enfermos a la orilla del río ya que las inclemencias de las lluvias aumentan los cauces del afluente, complicando el paso.

Play/Pause Ángela Maya, rectora del colegio Dachi Dada Kera en Kemderdé 00:40 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Es un llamado desesperado de la comunidad indígena al occidente del departamento de Risaralda que en desarrollo vial y de infraestructura siempre han sentido el olvido estatal.