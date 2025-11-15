Bucaramanga tendrá apoyo económico y un plan de recompensas del Ministerio de Defensa

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En el Consejo de Seguridad de Bucaramanga se presentó el balance de las nuevas medidas adoptadas.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, confirmó que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destinó apoyo económico para la ciudad.

Las medidas incluyen ese respaldo y un paquete de recompensas para prevenir atentados y para identificar a los responsables de los recientes hechos de violencia.

Entre ese paquete de recompensas, está presentar el nuevo cartel de lo más buscados en Bucaramanga y se instalará vallas en punto de estratégicos de la ciudad para facilitar la identificación y estimular la entrega de la información por parte de la ciudadanía.

“El ministro de defensa, Pedro Sánchez, me ha pedido que anuncie que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita evitar cualquier atentado terrorista en Bucaramanga y hasta 100 millones por información que permita identificar y capturar los responsables Policía”, aseguró Sarmiento.

El alcalde encargado también confirmó que la Policía reforzará el pie de fuerza y que presentará dos proyectos al Concejo: la creación de la Secretaría de Seguridad y el fortalecimiento del Fondo de Seguridad.

Además, anunció una inversión de dos mil quinientos millones de pesos en cámaras, bodycams y drones para apoyar la vigilancia.

Las autoridades esperan que las recompensas y estos nuevos recursos aceleren los resultados en la ciudad.