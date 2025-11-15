Explosión en mina de Landázuri, Santander: alcalde confirma que la bocamina tenía cierre preventivo

El alcalde de Landázuri, Carlos Morales, entregó nuevas precisiones sobre la explosión registrada este viernes en una mina de carbón de la vereda Vizcaíno, donde dos personas murieron y otra más resultó herida. El hecho ocurrió en el corregimiento 15, cuando un estallido dentro del socavón alertó a los habitantes del sector y activó a los organismos de emergencia.

Según el mandatario, la explosión se produjo por acumulación de gases, una de las principales causas de siniestros en este tipo de explotaciones subterráneas. Morales también confirmó que la bocamina tenía un cierre preventivo vigente desde febrero de 2024, solicitado por el propio titular minero y ejecutado con acompañamiento de la Personería, la Policía Nacional y el Ejército.

“Esta mina tenía un cierre preventivo bajo el decreto 026 de febrero de 2024. La administración municipal. Hay que aclarar que el municipio no tiene la capacidad para hacer revisiones periódicas a todas las bocaminas que se cierran”, señaló el alcalde.

Morales agregó que estos procedimientos se realizan con conocimiento de los mineros y que en los próximos días no podrá haber ninguna actividad en la zona, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

El mandatario hizo un llamado a los trabajadores a formalizar su actividad minera y recordó que en el municipio se han realizado capacitaciones con la Agencia Nacional de Minería.

“Aquí está en juego la vida de las personas. Lo más importante es garantizar la seguridad en las bocaminas y no poner en riesgo a nadie por extraer material del subsuelo”, añadió.

Las autoridades mantienen el monitoreo en el sector mientras se verifica la identidad de las víctimas y se avanza en la investigación sobre las causas exactas del incidente.