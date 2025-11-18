Comunidad en Bucaramanga exige que “hora zanahoria” de rumba sea hasta la medianoche en Cuadra Play

Bucaramanga

En un pronunciamiento conjunto, residentes del sector de Cabecera, en Bucaramanga, elevaron una petición formal a la Alcaldía de Bucaramanga, para que implemente medidas más estrictas de control durante las festividades de fin de año.

Los ciudadanos pidieron que la llamada “hora zanahoria” de rumba sea hasta la medianoche, buscando reducir las afectaciones a la convivencia de quienes residente en el barrio Cabecera.

“Le exigimos a la administración que la hora zanahoria para estas festividades sea hasta las 12 de la noche, que bajen el ruido para que nosotros también podamos descansar tranquilos y nuestras familias”.

Los vecinos también solicitaron mayor presencia de las autoridades para regular el ingreso de personas al sector, asegurando que se verifiquen documentos y que se impida el consumo de licor en las calles. “Que se hagan los controles necesarios… que se impida que la gente esté consumiendo licor en las calles”, indicaron a través del comunicado.

Otra de las principales denuncias se relaciona con problemas de sanidad y comportamientos indebidos en el espacio público. Los residentes advirtieron que algunos visitantes están utilizando andenes y vías para hacer sus necesidades biológicas, situación que piden sea atendida de inmediato.

Finalmente, solicitaron controles al ruido generado por vehículos y motocicletas, así como la suspensión de establecimientos que venden licor para consumo en la vía pública. “Muchos negocios que expenden licor para consumo en las calles deben ser suspendidos porque eso no lo vamos a seguir permitiendo”.

La carta, dirigida a la administración municipal, fue firmada por Gerardo Urbina Lozano, presidente de la Junta Administradora Local de Cabecera, así como también de Carlos Augusto Mora González, vicepresidente; Juan Pablo Quintero Sarmiento, secretario; y José Alfredo Vega Fonseca, delegado.

Además, el pronunciamiento fue respaldado por dirigentes de la zona, entre ellos, Jaime Medina Flórez, Yazmín Zúñiga Duarte y Olga Lucía Acosta Castro.