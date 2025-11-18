Nuevo artefacto explosivo detonado frente a un CAI de Policía en Cali

Cali, Valle del Cauca

Un artefacto explosivo de baja letalidad fue detonado en inmediaciones del CAI Charco Azul, al oriente de Cali.

El hecho no dejó personas heridas, aunque un perro callejero resultó lesionado y fue atendido por la Policía Ambiental.

La explosión causó daños menores a la estructura del CAI, sin afectar a civiles ni uniformados.

Las autoridades iniciaron de inmediato un plan candado en la zona para ubicar a los responsables.

La Alcaldía de Cali reiteró que ofrece hasta $400 millones por información que conduzca a la captura de quienes atenten contra la seguridad de los caleños.