¿Quiere visitar Cristo Rey o el Parque de la Biodiversidad? Conozca los nuevos horarios

La Alcaldía de Cali informó que se ajustaron los horarios de ingreso al Ecoparque Cristo Rey y al Parque de la Biodiversidad COP16 en Pance, con el objetivo de facilitar el acceso de visitantes. Desde ahora, la entrada será sin inscripción previa y mantiene su gratuidad.

Horarios en Cristo Rey

6:00 a.m. – 8:00 a.m.: acceso exclusivo para deportistas, únicamente al monumento.

8:00 a.m. – 6:00 p.m.: atención al público general para recorrer el tramo 5 hasta el monumento.

6:00 p.m. – 8:00 p.m.: ingreso solo al monumento para disfrutar la vista panorámica de Cali.

Visitas guiadas: se mantienen en los horarios de 9:00 a.m., 12:00 m. y 3:00 p.m.

Senderos Cristo Rey tramos 2 y 3: ingreso habilitado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Horarios en el Parque de la Biodiversidad COP16

Nuevo horario: 6:00 a.m. – 6:00 p.m

Horario anterior: 8:00 a.m. – 4:00 p.m

Abierto todos los días, excepto los lunes. En caso de lunes festivo, permanecerá cerrado el martes.

Ubicación: sur de Cali, sector Pance.

La ampliación de horarios se oficializó tras a un convenio entre el Dagma y la Corporación para la Recreación Popular.