¿Quiere visitar Cristo Rey o el Parque de la Biodiversidad? Conozca los nuevos horarios
La Alcaldía de Cali anunció que el ingreso será sin inscripción previa en ambos espacios turísticos
La Alcaldía de Cali informó que se ajustaron los horarios de ingreso al Ecoparque Cristo Rey y al Parque de la Biodiversidad COP16 en Pance, con el objetivo de facilitar el acceso de visitantes. Desde ahora, la entrada será sin inscripción previa y mantiene su gratuidad.
Horarios en Cristo Rey
- 6:00 a.m. – 8:00 a.m.: acceso exclusivo para deportistas, únicamente al monumento.
- 8:00 a.m. – 6:00 p.m.: atención al público general para recorrer el tramo 5 hasta el monumento.
- 6:00 p.m. – 8:00 p.m.: ingreso solo al monumento para disfrutar la vista panorámica de Cali.
- Visitas guiadas: se mantienen en los horarios de 9:00 a.m., 12:00 m. y 3:00 p.m.
- Senderos Cristo Rey tramos 2 y 3: ingreso habilitado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Horarios en el Parque de la Biodiversidad COP16
- Nuevo horario: 6:00 a.m. – 6:00 p.m
- Horario anterior: 8:00 a.m. – 4:00 p.m
Abierto todos los días, excepto los lunes. En caso de lunes festivo, permanecerá cerrado el martes.
Ubicación: sur de Cali, sector Pance.
La ampliación de horarios se oficializó tras a un convenio entre el Dagma y la Corporación para la Recreación Popular.