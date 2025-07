“Un total fracaso y una total improvisación”: defensores DD.HH. sobre la ZUT

Cúcuta

Los defensores de Derechos Humanos en el Catatumbo han calificado como un fracaso el que hayan transcurrido los 45 días que se tenían de plazo para establecer la Zona de Ubicación Temporal en la región y no se haya logrado ningún avance.

Después de conocerse la resolución 161 del 23 de mayo del 2025 se esperaba que poco a poco se diera la información sobre cómo iba a funcionar esta figura, pero primó el hermetismo y afirman nunca se tuvo un verdadero compromiso de las partes.

“Un total fracaso y una total improvisación de parte del Gobierno Nacional por parte de la ZUT, no llevó a nada, no ha llevado a nada durante los 45 días. Este es otro de los fracasos que ha presentado el gobierno ¿Por qué? porque se habló de una Zona de Ubicación Temporal, nunca se dijo dónde iba a ser la zona, nunca se planeó dónde iba a ser esa zona. Sabemos que el frente 33 de las disidencias FARC era el que se iba a reubicar en esa zona para la dejación de armas y demás, pero por el contrario vemos que sigue todavía expandido en parte del Catatumbo, dando a un allí la pelea con la organización del ELN” dijo a Caracol Radio Guillermo Beltrán, defensor de Derechos Humanos del Catatumbo.

Una de las principales alternativas frente a lo que pueda suceder de ahora en adelante es una posible extensión en el plazo para la llegada de los integrantes de las disidencias al lugar donde quedaría establecida esta zona, lo que aseguran solo serviría para intensificar el conflicto.

“Es innecesario porque en 45 días está todo mal planeado, no hay quien tenga la directriz de esa reagrupación, no hay quien tenga desde el Gobierno Nacional esa vocería, porque hay total hermetismo, la presidencia no se no se pronuncia, el consejero de paz no se pronuncia, los organismos territoriales no se pronuncia, nadie sabe nada al respecto, eso es algo que está ahí en el limbo, entonces extender el plazo es extender más el tema del conflicto, aquí el estado tiene que retomar nuevamente el poder del Catatumbo” puntualizó Beltrán.

Desde las comunidades, las organizaciones sociales e incluso algunas autoridades, se ha rechazado la necesidad de esta Zona de Ubicación Temporal al no tener un verdadero control del estado en el territorio.