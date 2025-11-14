Nariño en alerta ante arremetida del Estado Mayor Central de las FARC

Pasto-Nariño

Hostigamientos y enfrentamientos armados se han registrado esta semana en el departamento de Nariño por la acción de estructuras al margen de la ley. Los hechos se han registrado en municipios como El Peñol, Los Andes Sotomayor, Leiva y el corregimiento de la Victoria en la zona de frontera con Ecuador.

#ATENCIÓN/ En Leiva al norte de Nariño se reporta hostigamiento de un grupo armado ilegal.



Las autoridades convocaron a un consejo de seguridad. @UltimaHoraCR pic.twitter.com/7USurmrXsw — Caracol Pasto (@CaracolPasto) November 13, 2025

En un consejo de seguridad con el ministro de defensa las autoridades regionales en cabeza del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar insistieron en que la prioridad debe ser contener la arremetida armada y proteger a la población civil, que se ha visto afectada por la escalada de violencia en la región, puesto que las confrontaciones se dan muy cerca de los asentamientos humanos.

En Leiva 20 policías que permanecieron en el casco urbano de Leiva resistieron los ataques del frente Franco Benavides, mientras se logró la llegada de refuerzos a la zona. Según se reportó por parte del Ejercito Nacional al menos dos guerrilleros heridos de esta estructura dejo la respuesta de la Policía.

Frente a la seguridad interna de los municipios, el gobernador de Nariño reiteró la necesidad de un plan unificado de acción táctica y estratégica, e hizo un llamado al Gobierno Nacional para el retorno de cinco pelotones y 24 vehículos que pertenecen al departamento y habían sido trasladados previamente al Micay.