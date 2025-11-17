Gobernador de Nariño rechazó bombardeos, por el riesgo para menores de edad

Pasto-Nariño

A través de su cuenta de X el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar rechazó los bombardeos por parte de las Fuerzas Militares, tras conocerse la muerte de menores de edad que habían sido reclutados en el Guaviare.

“En un conflicto armado, el Estado sostiene su legitimidad en el monopolio de la fuerza. Sin embargo, cuando esa fuerza se aplica sobre objetivos militares difusos, el riesgo de afectar a menores reclutados es demasiado alto y abre un debate ético sobre la protección real de sus derechos”: anotó.

En su publicación Escobar quien lidera el proceso de paz territorial con el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, dijo que está demostrado que existen otros caminos a través del diálogo.

Aseguró que gracias a las dos mesas de diálogo vigentes en la región se ha conseguido una reducción del 91% en el reclutamiento, la recuperación de 58 niñas, niños y adolescentes, así como la prevención de al menos 30 casos en el último año, a través de la estrategia de Seguridad y Paz territorial para la transformación del conflicto.

“Cuando al menos el 35% de las estructuras armadas están integradas por menores de edad, el país necesita avanzar con urgencia en acuerdos humanitarios que los saquen de la guerra y permitan retomar el camino de la paz” aseguró tras hacer un llamado al presidente de la República Gustavo Petro de reconsiderar este mecanismo y mantener coherencia entre la Paz Total y decisiones que siempre pongan la vida en el centro.