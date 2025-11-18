El 38,6% de los colombianos no se identifica con ninguna corriente política, revela el CNC // Caracol Radio

La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría revela que una parte significativa de los colombianos no se siente representada por las tradicionales etiquetas políticas. Aunque el 28,2% de los encuestados se identifica con la derecha y un 18% con la izquierda, el grupo más numeroso, un 38,6%, asegura no ubicarse en ninguno de estos sectores. Esta tendencia sugiere un distanciamiento creciente de la ciudadanía frente a las categorías políticas clásicas, que suelen marcar el debate público.

Además, solo el 11,8% dice sentirse identificado con el centro, lo que confirma que la mayoría de los consultados se mueve fuera del espectro político tradicional. Los resultados pueden interpretarse como una señal de desconfianza hacia los partidos o como el reflejo de una ciudadanía que prioriza temas concretos sobre ideologías. En un contexto de alta polarización, este dato se convierte en un punto clave para entender cómo están cambiando las percepciones políticas en el país.

Play/Pause El 38,6% de los colombianos no se identifica con ninguna corriente política, revela el CNC 01:46 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Le puede interesar: Abelardo De la Espriella y Miguel Uribe, los números más altos en la derecha: encuesta de CNC

¿Cuál es la intención de voto de los colombianos de acuerdo a la encuesta del CNC?

Entre otros aspectos relevantes que se pudieron conocer gracias a la encuesta, destacó cuáles son los partidos políticos por los que se inclinan los colombianos en la previa de la contienda electoral que se celebrará el próximo año 2026; entre ellos, los cinco más relevantes:

Movimiento Colombia Humana Pacto/Histórico: 24.3%

Partido Centro Democrático: 19.4%

Partido Liberal: 8.6%

Partido Conservador: 4.0%

Partido de la U: 2.3%

Vea también: “Lamento la respuesta del presidente Petro”: Defensora del Pueblo sobre la negativa de suspender bombardeos

¿Quién ganaría las elecciones si fueran este domingo, según la encuesta del CNC?

El resultado de mayor impacto arrojado por la encuesta del Centro Nacional de Consultoría fue, sin duda alguna, qué candidato ganaría las elecciones si se realizaran este próximo domingo, dejando a Iván Cepeda, como cabeza de la izquierda y a Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, como los dos candidatos que mayor porcentaje acaparan y quienes se enfrentarían en una segunda vuelta si se mantiene la paridad parcial:

Iván Cepeda: 20.5%

Abelardo de la Espriella: 18.7%

Miguel Uribe Londoño: 10.3%

Sergio Fajardo: 5.9%

Vicky Dávila: 5.7%

Lea también: Fiscalía reconoce como potencial víctima al presidente Gustavo Petro

Consulte todos los resultados de la encuesta del CNC AQUÍ