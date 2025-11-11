Miguel Uribe Londoño: Más de 200 jóvenes del Centro Democrático exigen su salida de la contienda

Colombia

Más de 200 jóvenes militantes del Centro Democrático y del uribismo firmaron una carta abierta en la que expresan su respaldo al director nacional del partido, Gabriel Vallejo, y cuestionan duramente el comportamiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño dentro del proceso interno para escoger el candidato único del partido.

Respaldo a Vallejo y defensa de la transparencia

En el documento, los jóvenes uribistas destacan la “transparencia, seriedad e institucionalidad” del proceso liderado por Vallejo y aseguran que creen en un partido construido desde “la confianza, la coherencia y el respeto por las reglas”.

Según la carta, los jóvenes rechazan las actuaciones de Londoño, señalando que sus acciones “han generado el descrédito de un proceso que él mismo conoció, aprobó y acompañó desde el principio”.

Acusaciones sobre irregularidades y pérdida de confianza

Los firmantes afirman que asesores cercanos a Uribe Londoño habrían intentado establecer contacto con la encuestadora encargada del proceso interno, lo que, dicen. pone en duda la independencia y transparencia del mecanismo.

Además, aseguran que el propio precandidato grabó conversaciones privadas con otros aspirantes, lo que califican como un comportamiento que “mina la confianza y deteriora el ambiente de respeto” dentro del Centro Democrático.

“El uribismo nació sobre principios claros”

En el texto, los jóvenes recuerdan los valores fundacionales del uribismo: “la confianza, la contundencia, la cohesión y la lealtad”, advirtiendo que cuando estos se vulneran, “se pone en riesgo no solo un proceso, sino la credibilidad de todo un proyecto político que millones de colombianos han respaldado”.

Por esa razón, solicitan a la Dirección Nacional del partido que evalúe la continuidad de Miguel Uribe Londoño en la contienda o que él mismo, “en un acto de coherencia”, renuncie a su aspiración presidencial.

El grupo de jóvenes afirma que el Centro Democrático debe mantenerse unido y fiel a sus principios, evitando divisiones que afecten su credibilidad. “No podemos quedarnos en silencio ante actuaciones que generan retrocesos y fracturan la confianza”, concluye la carta.

El documento está firmado por jóvenes de todo el país, provenientes de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Santander, Caldas y Nariño, entre otros departamentos.

¿Cuál es el principio de las tensiones del Centro Democrático?

La elección del candidato que representará a los partidos políticos en las presidenciales del próximo año, siguen generando disgustos y algunos conflictos.

El Centro Democrático no es la excepción, pues las pujas internas y los desacuerdos por la encuesta que establecería al candidato del partido, siguen generando tensiones.

Todo se remonta a una carta que el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño le envió a Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, en la que manifiesta su inconformidad por lo ocurrido en la reunión del pasado 4 de noviembre, donde habrían seleccionado a las encuestadoras que se encargarán del proceso de consulta entre los cinco precandidatos.

Ante esto, el presidente del partido también respondió con una carta, en la que le pide respeto al precandidato Miguel Uribe Londoño por las decisiones que toma sobre la colectividad.

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño respondió a los cuestionamientos sobre las firmas encuestadoras que realizó, por lo que afirmó que dicha carta era de carácter privado y aseguró que no fomentará ninguna pelea al interior del Centro Democrático.

“No voy a fomentar ninguna pelea interna. Estoy dispuesto a someterme a cualquier proceso de encuestas que decida mi partido, lo único que exijo para darle garantías al proceso. Primero, hagan encuestas en hogares para que sea representada la totalidad de los colombianos. Segundo, que sean auditables para que no le quepa dudas de sus resultados a nadie. Y tercero, que esos sondeos sean publicados”, afirmó el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño.