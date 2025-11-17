Tabla de goleadores de las Eliminatorias Europeas: Erling Haaland igualó récord en la UEFA

Erling Haaland, goleador de Noruega y de las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026. (Photo by Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images) / Insidefoto

Erling Haaland cerró las Eliminatorias Europeas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con un doblete ante Italia, contribuyendo a la victoria 1-4 que terminó de sellar la clasificación de Noruega a la Copa del Mundo.

Los noruegos regresan a un Mundial con una campaña perfecta en la clasificación, haciendo 24 puntos de 24 posibles y mandando al Repechaje a Italia, tetracampeones del mundo.

¿Cómo quedó la tabla de goleadores?

Con su doblete ante los italianos, Erling Haaland completó una cifra histórica de 16 goles en las Eliminatorias Europeas, prácticamente asegurándose el título de máximo goleador de la competencia, para un promedio anotador de dos goles por juego.

El delantero de 25 años duplica a sus principales perseguidores, el inglés Harry Kane, el neerlandés Memphis Depay y el austriaco Marko Arnautovic, todos con 8 anotaciones.

Como si fuera poco, Haaland igualó el récord del polaco Robert Lewandowski, quien era el jugador que más goles había convertido en una misma Eliminatoria de la UEFA, cifra que logró en el camino a Rusia 2018, donde luego compartió grupo con Colombia.

El atacante del Manchester City quedó muy cerca del récord mundial, el cual ostenta el iraní Karim Bagheri, quien anotó 19 goles en la Eliminatoria al Mundial de Francia 1998.

Más goles en una misma fase de clasificación para la Copa del Mundo:



19 de Karim Bagheri (Irán) en WCQ 1998

16 de ERLING HAALAND (Noruega) en WCQ 2026

16 de Robert Lewandowski (Polonia) en WCQ 2018

16 de Ahmed Khalil (Emiratos Árabes Unidos) en WCQ 2018

16 de Mohammed Al-Sahlawi… pic.twitter.com/DOvzCF8ITW — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 16, 2025

Tabla de goleadores Eliminatorias de la UEFA

1) Erling Haaland (Noruega): 16 Goles / 8 Partidos

2) Hary Kane (Inglaterra): 8/8

2) Memphis Depay (Países Bajos): 8/7

2) Marko Arnautovic (Austria): 8/6

5) Andrej Kramaric (Croacia): 6/7

5) Kevin De Bruyne (Bélgica): 6/6

5) Mikel Merino (España): 6/5