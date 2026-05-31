Federico Valverde lidera la convocatoria de Uruguay al Mundial 2026

Federico Valverde y Darwin Núñez lideran la convocatoria de Uruguay al Mundial. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) / Marc Atkins

La selección de Uruguay dio a conocer la nómina de 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El plantel es liderado por el volante del Real Madrid, Federico Valverde.

Junto a Valverde, también destacan como hombres de experiencia europea los defensas Ronald Araujo, del Barcelona, y José María Giménez, jugador del Atlético de Madrid. De igual manera, destaca en la convocatoria de Marcelo Bielsa la presencia de Darwin Núñez, Giorgian De Arrascaeta y Rodrigo Betancur.

A pesar de haber renunciado a la selección en el 2024, Fernando Muslera retornó este año a la selección y hace parte de la nómina definitiva al Mundial, convirtiéndose en el jugador uruguayo con más presencias en Copas del Mundo, registrando cinco en total.

Entre los 26 convocados también se encuentra el portero Santiago Mele, campeón con el Junior de Barranquilla en el 2023 y actualmente arquero del Monterrey del fútbol mexicano.

Vale la pena recordar, que Uruguay se ubica en el Grupo H de la Copa del Mundo, junto a España, Arabia Saudita y la selección de Cabo Verde.

Nómina de convocados de Uruguay al Mundial 2026

Porteros: Santiago Mele (Monterrey-MEX), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata-ARG) y Sergio Rochet (Internacional-BRA).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Sebastián Cáceres (América-MEX), Ronald Araujo (Barcelona-ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers-ENG), Mathías Olivera (Napoli-ITA), Matías Viña (River Plate-ARG) y Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA).

Volantes: Juan Manuel Sanabria (San Luis-MEX), Manuel Ugarte (Manchester United-ENG), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araujo (Sporting Club-POR), Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA), Brian Rodríguez (América-MEX), Agustín Canobbio (Fluminense-BRA), Rodrigo Zalazar (Braga-POR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ENG) y Federico Valverde (Real Madrid-ESP).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (América-MEX), Darwin Núñez (Al-Hilal-KSA) y Federico Viñas (Real Oviedo-ESP).