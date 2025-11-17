Segunda vuelta elecciones Chile 2025: Fecha programada, horario y perfil de candidatos

El pasado 16 de noviembre, Chile vivió una jornada electoral importante de votaciones presidenciales 2026- 2030, en la que más que 15 millones de ciudadanos estaban convocados a votar dentro de un proceso electoral obligatorio.

Este escrutinio fue obligatorio con el fin de que se duplicara la participación registrada en las elecciones presidenciales del pasado 2021.

Elecciones Chile 2025: resultado primera vuelta

La jornada electoral en Chile contó con el 99.9% del escrutinio realizado, en el que la candidata de izquierda Jeannette Jara obtuvo el 26.8% de votos, mientras que el republicano José Antonio Kast el 23.9%.

Con el resultado de las elecciones, el jefe de Estado Garbiel Boric, felicitó a los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast, por el siguiente paso que dieron a la segunda vuelta de elecciones presidenciales en el país sudamericano.

“Hay que tener un debate con altura de miras” destacó el presidente Boric, haciendo un llamado a que los candidatos planteen soluciones a los principales problemas de Chile.

Cuándo es la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Chile

De acuerdo con el cronograma de ser, la segunda vuelta que dará cara a las elecciones presidenciales será el próximo domingo 14 de diciembre de 2025. Las Mesas de votación tendrá funcionamiento desde las 8:00 a.m. (hora local) y cerrarán a las 18:00, siempre y cuándo se encuentren electores que deseen sufragar.

Es importante destacar que esto no solo determinará el próximo presidente, si no que también impactará en la conducción del país junto a la nueva composición del Congreso.

La segunda vuelta tendrá como finalidad legitimar al ganador, esto con el fin de que quien asuma la rama Ejecutiva cuente con el respaldo mayoritario.

Segunda vuelta elecciones Chile 2025: perfil de candidatos

Perfil de Jeannette Jara

Se trata de la candidata de izquierdas en Chile, que comenzó su trayectoria política a los 14 años, incorporándose a las Juventudes comunistas en 1989, permaneciendo diez años y luego ingresar al Partido Comunista, en el que integró su Comité Central.

Tras finalizar sus estudios como Administradora Pública, ingresó al Servicio de Impuestos Internos como fiscalizadora en 1999.

Para 2022, Gabriel Boric, quien preside actualmente, la incluyó dentro de su primer gabinete como ministra del Trabajo y Previsión Social, lo que la convirtió en la primer militante comunista en ocupar este ministerio desde 1990. Fue reconocida ya que dentro de su designación logró la reducción de la jornada laboral a 40 hora, la Ley Karin contra el acosos laboral y la reforma a las pensiones .

Perfil de José Antonio Katz

Hijo de inmigrantes alemanes que se instalaron en Buin tras la Segunda Guerra Mundial, creció en un entorno marcado por el catolicismo conservador.

Inició su trayectoria en la Unión Demócrata Independiente a principios de los 90, partido en el que se formó políticamente bajo la influencia de del senador gremialista Jaime Guzmán.

La ruptura con la UDI, marco un hito en su carrera política, pues según él , el partido perdió toda claridad ideológica y principios con lo que el hoy entonces candidato considera intransables.

Siguiendo su línea de derecha tradicional. articuló el movimiento del Partido Republicano, con el que buscó construir un proyecto más duro en materia de seguridad, mas conservador en valores y más escéptico frente al papel del Estado.