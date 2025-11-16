🔴EN VIVO| Elecciones presidenciales en Chile 2025: resultados primeros comicios con voto obligatorio

Este domingo 16 de noviembre, Chile vive una jornada electoral importante con votaciones presidenciales y parlamentarias. En este ocasión, más de 15 millones de ciudadanos están convocados a votar en un proceso de voto obligatorio, para elegir al presidencial del periodo 2026-2030 y renovar 23 escaños del Senado y 155 puestos de la Cámara de Diputados.

Horarios de votación elecciones Chile

Las mesas de votación abren a las 8:00 a.m. (hora local) y permanecerán habilitadas hasta las 18:00, con la condición de que se cierre el local solo cuando no haya personas esperando para votar, incluso si ya pasó la hora límite. Luego comenzará el conteo que mantendrá a Chile atento durante toda la noche.

Esta elección llega en un momento político crucial. El país sigue discutiendo temas como seguridad, inflación, migración y el futuro de las reformas sociales.

El país podría despertar mañana con un nuevo liderazgo y con una idea más clara del camino que quiere seguir para los próximos años.

EN VIVO: Elecciones presidenciales y parlamentarias Chile 2025

12:00 | El candidato de ultraderecha, por la presidencia de Chile, Johannes Kaiser, tras emitir su voto, aseguró que, en las elecciones, “está en juego si se sigue profundizando la desconexión de América Latina con los Estados Unidos y el mundo libre”.

#MUNDO| El candidato de ultraderecha, por la presidencia de Chile, Johannes Kaiser, tras emitir su voto, aseguró que, en las elecciones, “está en juego si se sigue profundizando la desconexión de América Latina con los Estados Unidos y el mundo libre”. @Karen26guerrero… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 16, 2025

11:56 a.m. | Gabriel Boric, actual mandatario de Chile, madrugó a las urnas, en Punta Arenas, para depositar su voto.