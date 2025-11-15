Elecciones en Chile 2025: por primera vez el voto será obligatorio para todos los mayores de edad

Este domingo se celebran elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile que se perfilan como inéditas ante la adopción de una novedad que podría ser el factor determinante de los resultados: el voto, además de ser un derecho, será un deber ineludible para los 15,6 millones de chilenos habilitados para los comicios del 16 de noviembre.

Este voto obligatorio, bajo pena de multa y solo evitable con justificante ante la Policía, hará que se duplique la participación registrada en la primera vuelta de las presidenciales de 2021.

Expertos indican que este hecho multiplica la incertidumbre y podría acarrear sorpresas, ante el llamado a las urnas de una gran masa de población que no solía hacerlo, despolitizada y desmotivada en su mayoría, en un país que ha celebrado 13 procesos electorales desde la violenta revuelta popular de 2019, conocida como “estallido social”.

Cabe señalar que en las elecciones presidenciales de 2012, el voto era obligatorio pero solo para aquellos que de forma voluntaria se inscribieran en el censo.

Los únicos precedentes que combinan voto obligatorio y censo automático son recientes: los dos referéndums constitucionales celebrados en 2022 y 2023, en los que ganó el “no” a la reforma de la Constitución proveniente de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989).

Esta medida también se extendió a las últimas elecciones municipales, que certificaron un importante avance de la ultraderecha el año pasado.

Juventud y apolíticos: incertidumbre por voto obligatorio en las presidenciales de Chile

En este escenario, la incertidumbre sobre el impacto que tendrá el voto obligatorio sobre los resultados se concentra en tres grandes grupos de electores: los migrantes, los jóvenes y la población apolítica, al margen de los indecisos.

Kenneth Bunker, politólogo de la Universidad Académica San Sebastián señala que “por teoría, las personas que no están politizadas deberían votar por un candidato más bien centrista. Los candidatos que estén más cerca del centro, lograrán llevarse a los indecisos”.

En cambio, desde su perspectiva, la juventud se “diferencia del votante apolitizado por ser menos centrista”, hecho que podría beneficiar a los extremos, en particular a la derecha, que concentra dos candidatos ultraconservadores y una liberal conservadora con vínculos con la dictadura.

En ese extremo aparecen Johannes Káiser (Partido Nacional Libertario) y José Antonio Kast, del Partido Republicano y perdedor de los pasados comicios. Estos dos candidatos disputan el paso a la segunda vuelta con la derecha tradicional, liderada por la exministra Evelyn Matthei, hija de un general de la Junta militar golpista.

En la izquierda, parece seguro el triunfo de la también exministra Janette Jara, que lidera la coalición progresista y carece de competidor en su extremo.

“Kaiser no solo tiene un discurso que es diferente al resto, sino que también lo hace en distintos canales, los que son más modernos. Hay cierto aspecto de genuidad cuando el candidato también es nuevo”, explica Bunker.

Voto migrante, uno de los ejes de las elecciones en Chile

Por otro lado, el tema de la migración ha sido uno de los ejes centrales de la campaña, con casi todos los candidatos proclives al control de las fronteras para frenar el aumento del flujo, mientras el creciente peso del electorado extranjero convierte al voto migrante en un factor imprevisible.

Los migrantes provienen principalmente de Colombia, Perú y Bolivia, pero tienen especial relevancia también quienes llegaron de Venezuela, una población que se ha multiplicado exponencialmente desde que hace cinco años el entonces presidente conservador Sebastián Piñera ofreciera refugio a aquellos que quisieran huir del régimen de Nicolás Maduro.

Expertos consideran que el dilema de estos votantes oscila entre las convicciones y el pragmatismo, pues a nivel ideológico se presume que tenderían a alejarse de los sectores izquierdistas por lo ocurrido en sus países de origen y optarían por partidos de derecha, que incluyen en sus programas el cierre de fronteras y la deportación de inmigrantes en situación irregular.

En este contexto, Chile afronta un proceso electoral inédito y azaroso, con poca certeza sobre cómo se comportarán tanto los migrantes como esa masa de ciudadanos que no solían votar y que lo harán por primera vez de forma obligatoria, un grupo que se calcula representa más del 50 % del censo electoral.

Las únicas excepciones para eludir la obligación son acreditar una discapacidad, encontrarse enfermo, estar ausente del país o a más de 200 kilómetros del lugar del voto, o desempeñar funciones dentro de la ley electoral, así como otro impedimento grave debidamente justificado.