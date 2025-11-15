Elecciones en Chile 2025: ¿Podrá la izquierda mantener el poder? Explicación según expertos

La coalición de izquierda que lideró los últimos años con Gabriel Boric presenta como candidata a Jeannette Jara, exministra de Trabajo y militante del Partido Comunista, quien ganó con fuerza la primaria oficialista.

Por su parte, la derecha chilena, tiene figuras clave como José Antonio Kast protagonizando también la carrera presidencial.

Ante el complejo panorama, Caracol Radio consultó a expertos en materia política e internacional y ambos, concluyeron en que, hay un descontento frente al gobierno de Bóricas y aunque la candidata de izquierda es fuerte, también podría ganar la derecha.

Juan Falkonerth, Analista internacional y consultor político, aseguró que el voto obligatorio tiene un papel muy importante.

“El resultado dependerá de quienes logren pasar a la segunda vuelta y de las alianzas que se configuren posteriormente. El voto obligatorio agrega una variable que puede alterar os equilibrios típicos. Todo apunta a que la candidata oficialista tiene altas posibilidades de llegar al balotaje, con una coalición amplia detrás”, detalló el analista.

Por su parte, Yann Basset, profesor de ciencia política de la universidad del Rosario, aseguró que Chile lleva 15 días sin encuestas y que, así las cosas, no se sabe a ciencia cierta cómo están las opiniones de la contienda electoral a pesar de que, los últimos balances, mostraban como ganador al candidato de derecha.

“El primer matiz es que las encuestas en Chile están vedadas 15 días antes de la elección, entonces hace 15 días que estamos sin encuestas, entonces no sabemos muy bien si hubo posiblemente variaciones de la opinión en el último momento. Además, está el tema de la participación Eso puede introducir ciertas variaciones decisivas, a pesar de la obligatoria de la participación, que pueden tener efectos sobre los resultados finales”, dijo el docente.

¿Hay probabilidad de que la izquierda siga en el poder?

Según los analistas Juan Falkonerth y Yann Basset, consultados por Caracol Radio, la seguridad y la economía, le pasan factura a la izquierda ya que, estos, serían los puntos más débiles de su gestión.

La candidata oficialista llega competitiva y ha logrado consolidar apoyos internos, mantiene un piso electoral importante y podría sostener la continuidad del proceso político si retiene al votante moderado y mantiene su fuerza en zonas urbanas.

Por su parte, la derecha y la centro derecha llegan con una intención de voto sólida, pero fragmentadas en múltiples liderazgos que dificultan la articulación de un mensaje unificado.

Así las cosas, al parecer, todo se definirá en una segunda vuelta.