Real Cartagena recupera la ilusión de volver a la A: Tabla de posiciones de los grupos del ascenso

La fecha 4 de los cuadrangulares finales del torneo de ascenso dejó a Cúcuta Deportivo como líder sólido del Grupo A y a Real Cundinamarca en la primera posición del B, pero con Real Cartagena como su principal contrincante.

En el partido que dio cierre a la jornada este domingo en el estadio Metropolitano de Techo, Cundinamarca cayó 1-2 ante el Cartagena, un resultado que dejó a los dirigidos por Néstor Craviotto segundos del cuadrangular con 6 puntos, a uno de Cundinamarca.

Los locales abrieron el marcador a los 6 minutos con Bayron Caicedo; mientras que los cartageneros remontaron con Álvaro Meléndez, a los 20 minutos, y Fredy Montero, desde el punto penalti a los 62. En el cierre del partido, Real Cundinamarca desperdició un penalti.

Por su parte, Cúcuta se había impuesto en el estadio Jaraguay de Montería al ya ascendido Jaguares, un resultado que lo catapultó al primer puesto del Grupo A con 10 puntos, tres más que el Atlético Huila y cinco más que los de Montería.

Tabla de posiciones

Grupo A

Pos Club Puntos PJ Diferencia de gol 1 Cúcuta 10 4 +3 2 Atlético Huila 7 4 +1 3 Jaguares 5 4 0 4 Inter de Palmira 0 4 -4

Grupo B

Pos Club Puntos PJ Diferencia de gol 1 Real Cundinamarca 7 3 +1 2 Real Cartagena 6 2 +1 3 Patriotas 4 4 -1 4 Boca Juniors de Cali 4 4 -1

¿Qué equipos ascienden para 2026?

Después de confirmarse el descenso de Envigado y Unión Magdalena, y el ascenso de Jaguares, por puntaje en la reclasificación, el Torneo de Ascenso busca al segundo equipo que cambará su categoría para 2026.

De acuerdo con el reglamento de Dimayor, el segundo club que ascenderá será el campeón de la ‘Gran Final’, competencia que cruza a los dos campeones del año. Si Jaguares, con su ascenso confirmado, conquista el título, el otro cupo se definirá por la tabla de reclasificación.

Próxima fecha

Los partidos de la quinta fecha del Torneo de Ascenso todavía no han sido programados. Los juegos son:

Grupo A

- Huila Vs. Cúcuta

- Inter Palmira Vs. Jaguares

Grupo B

- Real Cundinamarca Vs. Boca Juniors de Cali

- Real Cartagena Vs. Patriotas