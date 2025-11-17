Luis Díaz recibe buenas noticias desde Alemania con el Bayern Múnich

Luis Díaz se encuentra actualmente con la Selección Colombia, disputando los últimos dos amistosos del 2025. El extremo fue titular en el triunfo 2-1 ante Nueva Zelanda y se espera que vuelva a sumar minutos este martes en el compromiso ante Australia.

El colombiano ha tenido una gran temporada con el Bayern Múnich, equipo al que llegó procedente del Liverpool. Lucho ha disputado los 17 partidos del Bayern en la temporada, aportando 11 goles y cinco asistencias.

Precisamente desde Alemania, el extremo guajiro recibió muy buenas noticias, puesto que el club bávaro está muy cerca de recuperar a una de sus principales figuras, de cara a la segunda parte de la temporada.

¿De quién se trata?

El lateral canadiense Alphonso Davies reapareció este lunes en los entrenamientos del Bayern Múnich, según informó el mismo club, compartiendo un video del mismo Davies durante la práctica.

𝑻𝒉𝒆 𝒏𝒆𝒙𝒕 𝒔𝒕𝒆𝒑! 😎@AlphonsoDavies hat heute erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert. 💪 pic.twitter.com/i3S5rof6Xp — FC Bayern München (@FCBayern) November 17, 2025

Aprovechando el parón por la fecha FIFA, Davies trabajo una parte del entrenamiento a la par de sus compañeros. El canadiense se encuentra fuera de las canchas desde marzo del presente año.

Alphonso Davies, de 25 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a finales de marzo del 2025, cuando se encontraba disputando el tercer puesto de la Liga de Naciones de la Concacaf con su selección.

El Bayern Múnich también se encuentra a la expectativa del regreso de Jamal Musiala, joven estrella alemana quien sufrió una fractura de peroné y la dislocación del tobillo en el pasado Mundial de Clubes, luego de una durísima entrada del portero italiano, en ese entonces del PSG, Gianluigi Donnarumma.