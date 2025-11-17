Leyenda del Real Madrid destaca la zurda de James Rodríguez para su jugador ideal

James Rodríguez durante su paso por el Real Madrid. (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images) / Soccrates Images

James Rodríguez se encuentra a la expectativa de encontrar un nuevo equipo para el primer semestre del 2026, luego de finalizar su contrato con León de México. Actualmente, el volante se encuentra con la Selección Colombia y disputará el próximo martes el amistoso ante Australia.

En medio de la incertidumbre por su futuro inmediato, el colombiano sigue recibiendo grandes elogios de varios de sus excompañeros. En este caso fue Dani Carvajal, leyenda del Real Madrid, quien destacó al cucuteño.

En una charla con el tiktoker David Suárez, Carvajal, actual capitán del club español, eligió la zurda de James Rodríguez para conformar a su “futbolista ideal”. El volante se encuentra con otras grandes figuras y glorias Merengues.

El defensa eligió el pie derecho del alemán Toni Kroos, la velocidad del galés Gareth Bale, la fuerza del español Sergio Ramos, el regate del brasileño Marcelo, la mentalidad del portugués Cristiano Ronaldo y la inteligencia del croata Luka Modric.

Números de James Rodríguez en el Real Madrid

James Rodríguez estuvo cuatro temporadas en el Real Madrid, conquistando siete títulos con el equipo, seis de ellos a nivel internacional. En total, el volante colombiano anotó 37 goles con el club, habiendo disputado 125 partidos.