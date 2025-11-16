Estas son las edades de los menores muertos en bombardeo de las Fuerzas Militares en Guaviare

Un bombardeo recientemente adelantado por las Fuerzas en el departamento del Guaviare contra un campamento de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, ha generado indignación al confirmarse la muerte de siete menores de edad, entre los 20 muertos que dejó la operación militar.

Medicina Legal confirmó que, “producto de los análisis forenses realizados, se determinó que 7 de los cuerpos sin vida recibidos por el Instituto son de menores de edad, de género femenino 4 y de género masculino 3”.

Un informe interno de las Fuerzas Militares, revelado por El País America, El Periódico Global, confirma las edades de las víctimas: de los siete menores fallecidos (cuatro niñas y tres niños), se han identificado las edades de cinco: 13, 15, 16 (dos) y 17 años.

La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por la situación. Y, resalto que, “los grupos armados ilegales son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y de utilizarla como escudo humano”.

Asimismo, instó al Estado colombiano a tomar medidas inmediatas y decisivas para salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto.

Este llamado subraya la urgencia de focalizar los esfuerzos de seguridad no solo en neutralizar a los grupos armados ilegales, sino también en proteger a la población más vulnerable del reclutamiento forzado en el país.

“Urgimos al Estado a hacer todos los esfuerzos necesarios para proteger a la niñez, en particular, para prevenir el reclutamiento y uso de menores de 18 años por parte de grupos armados no estatales. Instamos a las fuerzas militares a que en sus labores de inteligencia durante el desarrollo de operaciones adopten todas las precauciones necesarias para proteger y evitar la muerte de niños y niñas que han sido víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales”.