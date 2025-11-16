ONU expresa “profunda preocupación” por muerte de 7 menores en ataque a disidencias en Guaviare

La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por la muerte de siete menores de edad como resultado de un ataque de las Fuerzas Militares dirigido contra disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, en el departamento del Guaviare.

El organismo internacional resalto que, “los grupos armados ilegales son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y de utilizarla como escudo humano”.

Asimismo, instó al Estado colombiano a tomar medidas inmediatas y decisivas para salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto.

Este llamado subraya la urgencia de focalizar los esfuerzos de seguridad no solo en neutralizar a los grupos armados ilegales, sino también en proteger a la población más vulnerable del reclutamiento forzado en el país.

“Urgimos al Estado a hacer todos los esfuerzos necesarios para proteger a la niñez, en particular, para prevenir el reclutamiento y uso de menores de 18 años por parte de grupos armados no estatales. Instamos a las fuerzas militares a que en sus labores de inteligencia durante el desarrollo de operaciones adopten todas las precauciones necesarias para proteger y evitar la muerte de niños y niñas que han sido víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales”.

La ONU recordó que, el “protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 2000 prohíbe explícitamente el reclutamiento de todos los niños y niñas menores de 18 años, por parte de grupos armados ilegales. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002 también refuerza la prohibición del reclutamiento de niñas y niños y considera como crimen de guerra el reclutamiento de menores”.

