“Aquí el único crimen es el reclutamiento”: MinDefensa ante muerte de7 menores en bombardeo en Guaviare

Desde un consejo de seguridad en Valledupar, la tarde de este sábado 15 de noviembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la muerte de siete menores en medio de una operación militar, con bombardeo a gran escala, dirigida a impactar las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco en zona rural del departamento del Guaviare.

“Esta acción permitió la afectación de 26 integrantes de dicha organización, responsable de ataques extremadamente violentos y sistemáticos contra la población y las autoridades. Una vez conocidos los resultados del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre la identidad de los 20 fallecidos de esa estructura criminal en la operación, lamentamos profundamente que dentro de ellos, fueran identificados 7 adolescentes reclutados y utilizados como combatientes ilegales en funciones continuas de combate. Por otra parte, gracias a la inserción de las tropas, se logró la recuperación con vida de 3 adolescentes más, quienes integraban el grupo criminal”.

Para el titular de la cartera de Defensa, el único crimen cometido es el reclutamiento forzado del que fueron víctimas los adolescentes que fallecieron.

“Lamentablemente, 7 son adolescentes, no son niños, ahí no cae ni un solo niño. Según la ley colombiana, niño es menor de 12 años (…) el único crimen que se cometió es el del reclutamiento forzado que es un crimen de guerra y de lesa humanidad que es sistemático y que no prescribe, y que puede ser perseguido internacionalmente”, advirtió.

”Si esa decisión no se toma estaríamos lamentando el asesinato de nuestros militares, policías, población civil”

El ministro Sánchez, señaló que “de no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero, y la familias de los militares, estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas que, día y noche, trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare”.

”La operación militar fue ejecutada con riguroso apego al DIH”

En un comunicado la cartera de Defensa, explica que, “la operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al Derecho Internacional Humanitario (DIH), respeto por los derechos humanos y la legislación nacional, incorporando todas las precauciones factibles para reducir riesgos a la población civil y a las personas protegidas. En aplicación cuidadosa de los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar del DIH, se valoraron todos los métodos, medios y capacidades disponibles de la Fuerza Pública para neutralizar esta inminente y grave amenaza, compuesta por más de un centenar de personas armadas con alto poder de combate”.

”La responsabilidad recae en los grupos armados”

“Reiteramos que la responsabilidad de exponer a los menores al riesgo de las hostilidades recae única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate, en abierta violación del DIH y del interés superior de la niñez”.